وصول Sonic Mania Plus وBraid إلى مكتبة ألعاب Netflix

أضافت Netflix لعبة Sonic Mania Plus إلى قائمة الألعاب التي يمكن للمشتركين الوصول إليها مجانًا على الهاتف المحمول بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

أعلنت الشركة لأول مرة أنها ستضيف العنوان إلى مجموعتها، جنبًا إلى جنب مع Game Dev Tycoon، في ديسمبر 2023.

تم تطوير Sonic Mania Plus للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للامتياز من قبل المعجبين المعروفين بإبداعاتهم في ألعاب Sonic fangame وعملهم في مجتمع قرصنة ROM.

كثيرًا ما يتم الاستشهاد بها باعتبارها واحدة من أفضل ألعاب Sonic على الإطلاق منذ إصدار الإصدار الأصلي في عام 2017. وتتضمن Sonic Mania Plus، التي صدرت في عام 2018، محتوى إضافيًا.

تقول Netflix إن الإصدار الموجود في مكتبتها سيأتي بمستويات وزعماء جدد أيضًا.



في 14 مايو، تضيف Netflix أيضًا إصدار الذكرى السنوية من Braid إلى تشكيلة الألعاب الخاصة بها. Braid هي لعبة منصة للتلاعب بالوقت، حيث يتحكم اللاعبون في شخصية تدعى Tim والتي يتعين عليها استكشاف الذكريات القديمة عبر عوالم مترابطة للعثور على أميرة وإنقاذها. تتميز نسخة الذكرى السنوية الخاصة بها بصوت مطور وتسلسلات رسوم متحركة جديدة ورسومات معاد رسمها بالكامل والمزيد من الألغاز التي يجب حلها، بالإضافة إلى 15 ساعة من التعليقات الصوتية التي تناقش تطور اللعبة.

بالإضافة إلى هذين العنوانين، ستحصل مكتبة ألعاب Netflix أيضًا على مغامرة الألغاز من أعلى إلى أسفل Paper Trail في 21 مايو ولعبة Stories المبنية على سلسلة Virgin River في 29 مايو. لعبة المنصات Katana Zero لعام 2019، والتي تتميز بقاتل يستخدم كاتانا في بيئة بائسة، ستشق طريقها أيضًا إلى ألعاب Netflix، على الرغم من أن الشركة ليس لديها موعد لوصولها بعد.