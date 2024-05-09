توفر حزمة البث المباشر Disney+ وHulu وMax قريبًا

قامت ديزني بتوسيع شراكتها مع Warner Bros. Discovery لتقديم حزمة بث في وقت ما هذا الصيف. أعلنت الشركات أنها ستمنح الأشخاص قريبًا خيار الدفع مقابل اشتراكات Disney + وHulu وMax معًا في الولايات المتحدة. خرجت Hulu على Disney + مؤخرًا من النسخة التجريبية، بعد أشهر قليلة من حصول Disney على الملكية الكاملة للأولى في أواخر العام الماضي. تبلغ تكلفة الحزمة الخالية من الإعلانات مع الخدمتين 20 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة الاشتراك الأقصى بدون إعلانات 16 دولارًا في الشهر. من المرجح أن يكون العرض الذي يضم الثلاثة جميعًا أرخص من 36 دولارًا، وسيكون لدى المشاهدين خيار الحصول على الإصدارات المدعومة بالإعلانات إذا كانوا يريدون دفع مبلغ أقل.

تعمل Disney's ESPN أيضًا مع Warner Bros. Discovery، وكذلك Fox Sports، لإطلاق خدمة البث الرياضي، حسبما أعلنت الشركات في فبراير. ستقوم الخدمة المشتركة ببث الأحداث الرياضية من جميع الشبكات التي تمتلكها الشركات، بما في ذلك الألعاب من NFL وMLB وNHL وNBA.

قال جيه بي بيريت، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البث والألعاب العالمية لشركة Warner Bros. Discovery: "يوفر هذا العرض الجديد للمستهلكين أكبر مجموعة من وسائل الترفيه بأفضل قيمة في البث، وسيساعد في زيادة عدد المشتركين واحتفاظهم بشكل أقوى بكثير". في الواقع، قد يكون المشتركون أقل ميلاً للتخلي عن مجموعة من ثلاثة إذا قرروا التخلص من الخدمات التي يدفعون مقابلها. كما لاحظت صحيفة نيويورك تايمز، شهدت ديزني نتائج جيدة من حزمة Disney + وHulu وESPN +، لذلك يمكننا أن نتوقع أن تقدم المزيد من العروض المشابهة.

لم تكشف الشركات بعد عن الأسعار وتاريخ الإصدار الدقيق لمنتجها الجديد، لكنها قالت إنه سيكون متاحًا للشراء على أي من مواقع منصات البث المباشر. قد يتلقى المشتركون أيضًا إشعارات للحصول على الحزمة مقابل دفعة إضافية إذا كان لديهم بالفعل أي من الخدمات، على غرار الطريقة التي يتم بها سؤال أعضاء Disney + عما إذا كانوا يريدون دفع 2 دولار إضافيًا مقابل محتوى Hulu.