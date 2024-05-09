هل ترتفع أسعار اشتراك Max مرة أخرى

قد تصبح فاتورة البث عبر الكابل أكثر تكلفة مرة أخرى، يقال إن شركة Warner Bros. Discovery (WBD) تخطط لزيادة أخرى في أسعار Max.

لم تكشف بلومبرج عن المبلغ المتوقع من WBD لزيادة الاشتراك. أرخص خطة خالية من الإعلانات تبلغ حاليًا 16 دولارًا شهريًا بعد زيادة قدرها دولار واحد في أوائل عام 2023. ويقال إن WBD تهدف إلى تحقيق أرباح بقيمة مليار دولار من Max و Discovery + في العام المقبل.

يمكننا معرفة أي زيادة في أسعار Max في أقرب وقت يوم الخميس. وذلك عندما تعلن WBD عن أرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من العام.

قد تكون الزيادة في الأسعار في الطريق كجزء من حملة WBD لخفض التكاليف التي لا تنتهي أبدًا. وكجزء من ذلك، قد يكون هناك المزيد من عمليات تسريح العمال في طور الإعداد. وخلال العام الماضي، قامت الشركة بطرد أكثر من 2000 شخص وإلغاء وظائفهم.

بعد وقت قصير جدًا من تأسيس WBD في عام 2022 بعد الاندماج بين WarnerMedia وDiscovery، ذهب الرئيس التنفيذي David Zazlav إلى وضع خفض التكاليف الشديد حيث كانت الشركة مثقلة بديون تزيد عن 50 مليار دولار. وسرعان ما قامت الشركة بإلغاء شبكة CNN+ التي تم إطلاقها للتو، وتسريح الموظفين، وإلغاء المشاريع، ونقل العروض والأفلام من Max إلى خدمات البث المدعومة بالإعلانات، ووضع الأفلام المكتملة أو التي شارفت على الانتهاء على الرفوف لصالح الإعفاءات الضريبية.

وقد قام زازلاف بتخفيض عبء ديون WBD بحوالي 10 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لبلومبرج. ومع ذلك، فقد أثارت قراراته غضب المبدعين والعديد من المعجبين، مثل أولئك الذين يطالبون الشركة بإصدار فيلم Looney Tunes الحي الذي يحظى بتقدير كبير Coyote vs. Acme بدلاً من تعليبه للحصول على خصم ضريبي.

من قبيل الصدفة، نشرت مجلة Variety يوم الأربعاء قائمة بحزم أجور الرؤساء التنفيذيين لوسائل الإعلام والتكنولوجيا لعام 2023. ويقال إن تعويضات زازلاف ارتفعت بنسبة 26.5 بالمائة إلى 49.7 مليون دولار. وهذا يعادل حوالي 290 ضعف ما يجنيه الموظف المتوسط في WBD.