الولايات المتحدة تلغي تراخيص إنتل وكوالكوم لبيع الرقائق لهواوي

اتخذت الولايات المتحدة المزيد من الإجراءات للحد من التقدم التكنولوجي في الصين، حيث ألغت التراخيص التي سمحت لشركة إنتل وكوالكوم بشراء وبيع الرقائق لشركة هواوي تكنولوجيز، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وسيؤثر القرار على الرقائق التي تستخدمها هواوي لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وسيدخل حيز التنفيذ على الفور.

كانت شركة Huawei مدرجة في قوائم القيود التجارية الأمريكية منذ عام 2019، لكنها حققت مؤخرًا تقدمًا يثير قلق الحكومة الأمريكية، مثل الكمبيوتر المحمول الذي يدعم الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي. "إننا نقوم باستمرار بتقييم كيف يمكن لضوابطنا أن تحمي أمننا القومي ومصالح سياستنا الخارجية على أفضل وجه، مع الأخذ في الاعتبار بيئة التهديد المتغيرة باستمرار والمشهد التكنولوجي. وكجزء من هذه العملية، كما فعلنا في الماضي، نقوم أحيانًا بإلغاء تراخيص التصدير، " صرح متحدث باسم وزارة التجارة. ورفض المتحدث ذكر ما إذا كانت شركات أخرى غير هواوي قد تأثرت. "لكن يمكننا أن نؤكد أننا ألغينا تراخيص معينة للتصدير إلى هواوي".

واتهم خبراء الأمن القومي شركة هواوي بمساعدة الصين في التجسس الإلكتروني. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها إن "الصين تعارض بحزم قيام الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام ضوابط التصدير لقمع الشركات الصينية دون مبرر". وتنفي شركة هواوي أيضًا مزاعم التجسس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها إن "الصين تعارض بحزم قيام الولايات المتحدة بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام ضوابط التصدير لقمع الشركات الصينية دون مبرر". واتهم خبراء الأمن القومي هواوي بمساعدة الصين في القيام بالتجسس الإلكتروني، وهو ما نفته هواوي.