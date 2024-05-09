كيريسون تعرض حلول الاتصالات الراديوية الرقمية ثنائية الاتجاه

أعلنت شركة كيريسون- Kirisun، الرائدة في تقديم حلول الاتصالات الحرجة للمهام والأعمال، أنها ستطلق آخر ما توصلت له من خدمات وحلول خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 الذي تستضيفه دبي في الفترة من 14 إلى 16 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد الحدث التجاري الأول على مستوى العالم الخاص بمجال الاتصالات الحرجة.

وستكشف الشركة خلال مشاركتها في المعرض عن أحدث ابتكاراتها وحلولها المتطورة في مجال اتصالات المهام الحرجة والتي تشمل حلول الاتصالات الراديوية الرقمية ثنائية الاتجاه (DMR) وميزة الضغط والتحدث عبر الهاتف الخلوي (PTToC).

وشكّل المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ، على مدار أكثر من عقدين من الزمن، منصة متميزة تجمع المستخدمين النهائيين لحلول الاتصالات والأعمال ذات المهام الحرجة مع المصنّعين والموردين، لإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على أحدث الابتكارات وحلول الاتصالات المتخصصة ذات المهام الحرجة، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل وتنمية المعارف وتبادل الخبرات والرؤى وأحدث الاتجاهات على مستوى القطاع، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون والشراكات بين روّاد القطاع والجهات الحكومية من مختلف دول العالم.

وقبيل انطلاق النسخة المرتقبة للحدث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة كيريسون عن وضع برنامج فعاليات وأجندة أعمال خاصة بها تشمل تقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من حلول وخدمات الجيل التالي والتي تعكس رؤية وجوهر الشركة القائم على الالتزام بالابتكار والتخصيص.

وقال تيري لين، نائب رئيس شركة "كيريسون" إن الاعتماد على حلول الاتصالات الراديوية الرقمية ثنائية الاتجاه بات كبيراً جداً وشاع استخدامه على نطاق واسع في مجال الاتصالات الحرجة، واليوم، أصبح هذا الحل الاحترافي مطلوبا بشكل كبير من قبل المنظمات ومؤسسات السلامة العامة لاستخدامه ضمن إطار المهام الحرجة باعتباره نظاماً ملائماً وأكثر فعالية من حيث التكلفة لمزايا وخدمات الاتصالات الخاصة بالأزمات والطوارئ التي يحتاجونها".

واضاف لين: "في الوقت نفسه، نشهد كذلك زيادة هائلة وسريعة في استخدام تقنية حلول الاتصالات الراديوية الرقمية ثنائية الاتجاه في مجال اتصالات المهام الحرجة لإقسام الطوارئ الحكومية والفرق المخصصة للتعامل مع الحوادث". إن "شركة كيريسون تتبنى نهجاً متطوراً قائماً على الابتكار الذي يعد محركا أساسياً لكل عملياتها، ونعمل باستمرار على توسيع آفاق تطلعاتها وتعزيز خدماتها والتأكد من تطوير خدمات وحلول الاتصالات الراديوية الرقمية ثنائية الاتجاه لتواكب احتياجات العملاء في مجال مهام وأعمال الاتصالات الحرجة".

ومع قرب انطلاق المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 ، ستعرض " كيريسون" حلولاً ومنتجات تقنية ETSI TS 102-361 DMR، حيث تسهم هذه الحلول اللاسلكية الاحترافية الشاملة في توفير حلول خاصة بعمليات التوزيع وإدارة الشبكات والتسجيل الصوتي والمعلومات الجغرافية.

وتشمل المنتجات الأخرى التي سيتم عرضها في مركز دبي التجاري العالمي خلال الحدث الرائد، مجموعة منتجات وحلول PTT من "كيريسون" والتي تشمل TD60 وTD66، وأجهزة الاتصالات الراديوية الاحترافية المتطورة ثنائية الاتجاه التي تدعم DMR T2 وT3 ووظائف ميزة الضغط والتحدث عبر الهاتف الخلوي (PTToC). إضافة إلى باقة متكاملة من الميزات المصممة لتلبية احتياجات الاتصالات الحرجة مثل التحويل الآمن لبيانات "بلوتوث" والأجهزة المخصصة لتشفير الصوت.

وتتضمن النقاط الرئيسية الأخرى تقديم حلول ميزة الضغط والتحدث عبر الهاتف الخلوي PTToC، حيث ستكشف "كيريسون" عن فئة "كي توك" KiTalk متعددة الاستخدامات التي تقدم حلولاً مخصصة لمواجهة تحديات الاتصالات الحرجة الخاصة بالأعمال. ويأتي المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024 لتقديم الدعم ووضع الحلول والخدمات أمام العاملين في الخطوط الأمامية، ومركبات العمليات، وغرف التحكم، حيث يساهم المؤتمر في تمكين المشاركين ومنحهم الخبرة الكافية والدراية التامة بكل ما يتعلق بنظام الاتصالات التقاربية من "كيريسون". وستقدم الشركة شروحات مفصلة لفرق الخطوط الأمامية حول كيفية اتخاذ قرارات أفضل وأكثر أماناً ودقة باعتماد هذه الحلول من خلال زيادة استخدام البيانات وقدرات الاتصال عبر أنظمة الاتصالات الراديوية المختلفة.

واختتم لين قائلاً: "نهدف في"كيريسون" دائماً إلى تقديم حلول وخدمات مخصصة تكفل تحقيق نتائج هامة، وتعد ميزة الضغط والتحدث عبر الهاتف الخلوي PTToC تقنية جديدة وهامة للنطاق العريض لمستقبل الاتصالات الخاصة بالأزمات والطوارئ، ونحن متحمسون لعرض حلول KiTalk PTToC التي تقدم متغيرات مثل KiTalk-Cloud وKiTalk-SME وKiTalk-Pro حيث صممت جميعها لتلبية التطلعات الاستثنائية والفريدة الخاصة بقطاع معين، وتأتي هذه العروض تجسيداً لتفانينا في ضمان تقديم أحدث حلول الاتصالات المتخصصة لعملائنا. ونفخر بإمكانياتنا المتمثلة في إدراك التحديات المتنوعة التي يواجهها عملاؤنا ويبقى التخصيص أمراً أساسياً".

بالإضافة إلى ذلك، ستعلن "كيريسون" عن الإطلاق الرسمي لكاميرا جديدة تعمل بتقنية الاتصال بشبكتي 4G و5G اللتين سيتم تركيبهما على الجسم وعرضهما خلال المعرض. ويوفر كلا الطرازين وظائف عملية سهلة الاستخدام ويتميزان بإطالة عمر البطارية. وتضمن إنتاجاً موثوقاً لمقاطع فيديو عالية الجودة، وتخزينها وتنظيمها بشكل آمن بمعلومات دقيقة عن الوقت والتاريخ والموقع. ويحافظ هذا النهج الدقيق على سلامة الأدلة، ويدعم إجراء تحقيقات شاملة في الحوادث. علاوة على ذلك، ستقدم "كيريسون"، خلال المعرض، راديو PTToC المبتكر والآمن والمقاوم للانفجار. ويمثل هذا الجهاز الرائد أول راديو PTToC مقاوم للانفجار في العالم، ويتميز بتصميم احترافي ومصنوع بدقة عالية.

