سكرتير مساعد البحيرة يتابع ملفات التصالح في مخالفات البناء

تواصل المراكز التكنولوجية بقرى ومدن محافظة البحيرة استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وقام اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بحوش عيسى بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجى بحوش عيسى وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الجولة التقى السكرتير العام المساعد، عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد ضرورة تكاتف كافة الجهود للتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل.

كما وجه بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

كما تابع اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، ونسب إقبال المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، في ثاني أيام بدء تطبيق القانون الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣م.

حيث أكد قطاطو على الجاهزية الكاملة للمركز التكنولوجي لإستقبال طلبات المواطنين، وتقديم كافة أوجه الدعم لتسريع معدلات الأداء في أقل مدة زمنية، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين في إطار القانون ولائحته التنفيذية بما يحقق الصالح العام.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، على رؤساء الوحدات القروية بالعمل على توعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاع العقارات المخالفة، والتواصل معهم بشكل دوري للرد على استفساراتهم في هذا الشأن.

وكانت الوحدة قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكذلك من خلال المراكز التكنولوجية بالمدينة والقرى، عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح، وأيضًا المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، فضلًا عن كيفية استخدام تطبيق الموبايل (تصالح) لتسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء، وكذلك كيفية استخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات للتقديم على شهادة بيانات (مبنى/ وحدة) متقدم للتصالح، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة متابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.