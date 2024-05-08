انطلاق امتحانات صفوف النقل في مدارس كفر الشيخ

انطلقت في مدارس محافظة كفرالشيخ المختلفة اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل ، واستقبلت لجان الامتحانات، تلاميذ وطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم المختلفة .

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ علاء جودة، أن ماراثون الامتحانات لصفوف النقل انطلق اليوم، ويستمر حتى 22 من ذات الشهر، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس علي الطلاب

وأوضح إنه تم تجهيز المدارس قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لسير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، والسرية التامة، والتصحيح أولا بأول.

وأضاف وكيل المديرية، بأنه تم تشكيل اللجان اللازمة ومتابعة مديري الإدارات، والتواصل المستمر لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات، والتأكيد على جاهزية المديرية واستعدادها الدائم من خلال غرفة العمليات لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها، وتم التنبيه على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.