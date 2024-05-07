PTS تطلق أول شركة ناشئة عبر ستديو ريادة الأعمال التخصصي

أعلنت شركة بي تي اس القابضة للاستثمارات" عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع جامعة برج العرب، لإطلاق بوابة رقمية موحدة لتقديم خدمات لخريجي وطلاب التعليم التكنولوجي الفني، بالإضافة إلى إطلاق أول شركة ناشئة عبر استديو ريادة الأعمال التخصصية Kemtech Valley-BTU، والذي يهدف إلى رعاية واحتضان المخرجات البحثية ومشروعات التخرج و الاستفادة من الكوادر البشرية للجامعة من أساتذة وطلاب، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية، وحلول ومنتجات صناعية قابلة للإنتاج الصناعي والتسويق.

وتأتي هذه الاتفاقية تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و ضمن مبادرة وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري Kemtech Valley، وقامت شركة "بي تي اس" القابضة للاستثمار بقيادة تحالف بالتعاون مع venture Kemtix وCOREangels MEA للاستثمار لإطلاق المنصة الرقمية بتمويل مكون من ٦ ارقام، تأكيداً على دورها الرائد في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتزامها بتعزيز الابتكار ودعم الشباب المصري.

وتعد المنصة الرقمية هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات التكنولوجية، والتي تهدف إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات في مجال التأهيل والتدريب والتوظيف ودعم الابتكار والشركات الناشئة لخريجي وطلاب التعليم التكنولوجي الفني داخل مصر وخارجها ،كما ترتكز المنصة على تطوير إطار ينظم التعاون بين المؤسسات التعليمية الحكومية والقطاع الخاص في مجال التعليم التكنولوجي التطبيقي من خلال بوابة رقمية موحدة تربط الطلاب والخريجين من المؤسسات التعليمية التكنولوجية بأسواق العمل المختلفة المحلية و العالمية من خلال توفير معلومات مفصلة عن فرص العمل المتاحة في مختلف دول العالم و تقديم بيانات حول المهارات والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة، مما يتيح للخريجين الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل التي تؤهلهم لسوق العمل.

قالت المهندسة مها مندور الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي تي أس القابضة للاستثمار" إن هذا التعاون يعد خطوة كبيرة في تعزيز البنية التحتية التعليمية والتوظيفية في مصر، مما يعكس الدور البنّاء للمؤسسات التعليمية والشركات الاستثمارية في تنمية المجتمع ودعم الشباب المصري النابغ في مجالي التدريب والتوظيف، من خلال تقديم منح مجانية للمتفوقين من طلاب الجامعات التكنولوجية لبرنامج زمالة ريادة الأعمال.

أضافت "سوف يتم تدريب وتوجيه الطلاب على يد خبراء متخصصين من رجال الصناعة وريادة الأعمال وبمساعدة أساتذة الجامعة لتطوير النماذج الأولية لأفكار المشاريع الابتكارية و في نهاية المرحلة الأولى، يقدم الطلاب أفكارهم أمام لجنة متخصصة من الخبراء ورجال الصناعة، حيث تم اختيار بعض المشاريع لرعايتها ودعمها من خلال استوديوهات ريادة الأعمال التخصصية kemtech Valeey " وأشارت أن المبادرة قدمت منح لأكثر من ألف طالب خلال 3 سنوات من مختلف الجامعات التكنولوجية، واحتضنت ٥ مشروعات ابتكارية من خلال استوديوهات ريادة الأعمال بغرض تحويلها إلى شركات ناشئة برعاية القطاع الخاص.