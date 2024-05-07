Swypex تغلق جولة تأسيسية بـ 4 ملايين دولار بقيادة Accel

أعلنت شركة Swypex، عن انطلاقها في السوق المصرية بعد جولة استثمار أولية بقيمة 4 ملايين دولار بقيادة صندوق رأس المال الاستثماري Accel. وقد حصلت Swypex على ترخيص من البنك المركزي المصري لتصبح أول منصة شاملة تهدف إلى تمكين الشركات والقضاء على ضعف الكفاءة المالية، ويمثل هذا أول استثمار لشركة Accel في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشمل الاستثمار أيضًا مشاركة من Foundation Ventures و The Raba Partnership ومستثمرين ملائكة من رواد الصناعة.

تقوم Swypex بدمج المدفوعات وإدارة الفواتير وبطاقات الشركات الذكية على منصة موحدة. تعمل منتجاتها على تبسيط الإدارة المالية وتمكين الشركات من أتمتة سير العمل المالي وإجراء المدفوعات بسهولة ويسر. وقد صُممت بطاقات Swypex خصيصًا للشركات المصرية من أجل تقليل التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية وتسهيل التطوير والنمو التوسعي.

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تواجه حاليًا 3.8 مليون شركة صعوبة في التعامل مع أنظمة مالية معقدة وجامدة. اضطرت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات على حد سواء إلى استخدام عمليات متعددة غير مترابطة لإدارة شؤونها المالية حيث تعاني من انخفاض الرؤية والرقابة المالية مما أدى لعمليات مالية غير فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يعد الاحتيال من قبل الموظفين مشكلة مكلفة حيث تخسر الشركات في المتوسط 5٪ من إيراداتها سنويًا. للتغلب على هذه العقبات شهدت السنوات القليلة الماضية إطلاق البنك المركزي المصري حزمة من اللوائح والمبادرات لتحويل الشركات من الدفع النقدي إلى قنوات الدفع الرقمية. وقد دخلت هذه اللوائح والمبادرات حيز التنفيذ وتوفر فرص إضافية للابتكار المالي.

قال أحمد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة Swypex على إطلاق الشركة والجولة التأسيسية: "تم تصميم Swypex لمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية، حيث توفر لها الكفاءة والنمو الذي تستحقه. من خلال مدها بأقوى بطاقة للشركات في مصر متصلة بمنصتنا المالية الشاملة، سوف نساعد الشركات على تبسيط العمليات وتحسين كفاءتها المالية. نحن متحمسون للتعاون مع Accel و Foundation Ventures و Raba لجعل هذه الرؤية حقيقة، ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة ".

قال ريتشارد كوتيت، نائب رئيس شركة Accel : "مع استمرار التحول الرقمي في مجال المدفوعات، أصبحت فرصة توفير منتجات التكنولوجيا المالية الحديثة للشركات المصرية أكثر أهمية، لقد اكتشف مؤسسو Swypex (أحمد وطارق وساسان) وجود فجوة في السوق فيما يتعلق بحل شامل يعالج العديد من نقاط الضعف الرئيسية التي تواجهها الشركات بانتظام أثناء إحداث تغيير جذري في الكفاءة. نحن نرى فرصة حقيقية لـ Swypex لتصبح رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في كافة أرجاء الشرق الأوسط. يتمتع الفريق بالخبرة الفنية وأقصى درجات الطموح ويسعدنا أن ننضم إليهم في هذه الرحلة.