هواوي تطلق أجهزة لوحية وحواسيب محمولة جديدة

عرضت هواوي سلسلة من المنتجات الجديدة المثيرة في حدث إطلاق المنتجات المبتكر الذي أُقيم في السابع من مايو.

تتضمن المنتجات الجديدة ساعة HUAWEI WATCH FIT 3، وجهاز HUAWEI MateBook X Pro وجهاز HUAWEI MateBook 14، المدعومة بأحدث معالجات سلسلة إنتل ألترا، وسماعات HUAWEI FreeBuds 6i، وجهاز HUAWEI MatePad 11.5”S. كما قدمت هواوي ألوانًا ونسخًا جديدة من منتجاتها القابلة للارتداء الشهيرة.



يُعدّ حدث إطلاق المنتجات هذا هامًّا بشدّة للعلامة التجارية، حيث إنه أول حدث دولي لهواوي بهذا الحجم في السنوات الأخيرة، مما يتضمن إطلاقات متزامنة لعدة منتجات أجهزة مبتكرة عبر الأسواق. كما قامت الشركة بالكشف أيضًا عن تطبيق ذاتي التطوير تحت اسم GoPaint. تعقد هواوي حدثًا آخرًا في دبي في اليوم الذي يلي مباشرة حدث إطلاق المنتجات المبتكرة. تحت عنوان "عالم يبعث على البهجة - 12 عامًا من تصوير هواوي"، سيحتفل هذا الحدث بمساهمة هواوي في عالم التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف المحمولة.

آخر إضافة لساعات هواوي الذكية، ساعة HUAWEI WATCH FIT 3، هي ساعة قابلة للارتداء أنيقة وعصرية تتميز بجسم رقيق للغاية، وتصميم مربع حديث، وشاشة واسعة بقياس 1.82 بوصة. تعد هذه الساعة الذكية الجديدة بتحويل طريقة مراقبة الصحة والبقاء على اتصال والتعبير عن أسلوبك الشخصي. يبلغ سمك الساعة بشكل لافت 9.9 ملم ووزنها فقط 26 جم (بدون الحزام)، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم.

جهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد هو عبارة عن محطة عمل خفيفة الوزن، حيث يبلغ وزنه فقط 980 جرامًا ويتميز بأداء رائد في فئته، مما يمثل تقدمًا في تصميم وأداء الحاسوب المحمول خفيف الوزن بشدة. تم صنع جسم الحاسوب المحمول من سبيكة المغنيسيوم مع لمسات نهائية ناعمة على الجلد مما يجعله مقاومًا للخدوش والبصمات. كما أنه يتميز MateBook X Pro بمعالج Intel® Core™ Ultra الجيل الأحدث.

جهاز HUAWEI MateBook 14 هو جهاز حاسوب شخصي ذكي من الجيل القادم يتميز بشاشة OLED عالية الجودة بدقة 2.8K ، وجسم خفيف الوزن ورقيق، وتصميم عصري ويأتي بلون أخضر جديد ومميز. توفر هذه الشاشة المذهلة دقة عالية ونطاق ألوان واسع وسطوع عالي وحماية العين القوية.

يتمتع جهاز HUAWEI MateBook 14 بتصميم وحرفية رائعة يرثها من النماذج السابقة لـ MateBook. يتم بناء جسم من سبيكة الألومنيوم لتحمل مخاطر الحياة اليومية بينما يظل محمولًا بشكل لا يصدق، حيث يبلغ وزنه فقط 1.31 كجم وسمكه فقط 14.5 ملم. تحت مظهره الأنيق، يتمتع MateBook 14 بأداء قوي بفضل معالج Intel® Core™ Ultra الجيل الأول ونظام مروحة Shark fin مزدوج لتبديد الحرارة بكفاءة. بشحنة كاملة، يمكن لـ MateBook 14 دعم تشغيل ما يصل إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، مما يوفر استخدامًا حقيقيًا طوال اليوم.



يعيد جهاز HUAWEI MatePad 11.5"S تعريف شاشات الأجهزة اللوحية مع شاشته المبتكرة من الجيل الجديد PaperMatte Display. تتميز هذه الشاشة الرائعة بدقة عرض FullView HD بقياس 11.5 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 87%، ودقة تبلغ 2800 × 1840 بكسل، ونطاق ألوان P3 الواسع لجودة بصرية استثنائية. إنها الرائدة في الصناعة في محاكاة الشعور بالورق للقراءة والكتابة، مع الحماية المدمجة للعين.

تم صنع شاشة PaperMatte Display بدقة باستخدام عملية متعددة الطبقات على نطاق نانومتري. يقلل من التوهج، وينبعث منها ضوء ناعم وصديق للعين، ويقلل من انعكاس الشاشة إلى 2% فقط.