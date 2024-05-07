المدار الجديد تختار وايدبوت للذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء

تقدمت شركة المدار الجديد الرائدة في مجال الاتصالات في ليبيا خطوة نحو مستقبل أكثر ذكاءً وتطورًا من خلال انضمامها إلى وايدبوت، منصة المحادثة العربية الرائدة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسست شركة المدار في عام 1995 كأول مزود بيانات ومشغل لشبكة الهواتف المحمولة في شمال إفريقيا، والمشغل الوحيد لشبكة الهواتف المحمولة في ليبيا، ومنذ ذلك الحين، بنَت سمعتها في تقديم خدمات الاتصال بأعلى جودة وتطوير مستمر. وتتمتع الآن بأكثر من 5,000,000 مشترك من المؤسسات الحكومية والشركات والأفراد في ليبيا.

وايدبوت هي منصة المحادثة العربية الرائدة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2016، والتي تدعم الحكومات وجميع القطاعات والشركات الضخمة والمتوسطة والصغيرة لتبسيط عملياتها ومواكبة تطور التحول الرقمي من خلال منصة واحدة للتواصل مع العملاء بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تمتلك وايدبوت قاعدة عملاء تزيد عن 35 ألف عميل، كما أجرت أكثر من مليار محادثة مع العميل، وتخدم أكثر من 80 مليون عميل في أكثر من 45 دولة، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية.

ومؤخرًا، نجحت منصة وايدبوت بتطوير "كمت"، أول مساعد ذكي في الجهاز الإداري المصري للرد على أكثر من 50 ألف استفسار حول قانون الخدمة المدنية والاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز ويكون الرد الصوتي، أو عن طريق الكتابة حسب رغبة كل عميل.

يأتي هذا التعاون كخطوة استراتيجية لتعزيز قدرات شركة المدار التي تمتلك قاعدة عملاء ضخمة على تقديم خدمات عالية الجودة لتلبية احتياجات عملائها بشكل يسمح لها بمزيد من التوسع والانتشار. وقد اختارت التعاون مع وايدبوت كونها الشركة الرائدة بخبرتها الطويلة في مجال الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع العملاء باللهجات المختلفة، للتأكد من حصول عملائها على الدعم الفوري المطلوب بطريقة احترافية.

يستطيع المساعد الافتراضي للمدار التواصل مع العملاء باللغة العربية والإنجليزية بالإضافة إلى اللهجة الليبية. تستفيد شركة المدار من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعزيز خدماتها وتوفير تجربة عملاء استثنائية. يُتيح لها ذلك الرد الفوري والشخصي على استفسارات العملاء عبر الماسنجر ودردشة الويب، مما يعزز الاتصال بين الشركة وعملائها بمختلف احتياجاتهم للحصول على ردود مخصصة لتسهيل حصولهم على الخدمات المطلوبة في أقل وقت ممكن.

يشكل انضمام شركة المدار إلى وايدبوت خطوة إيجابية في تطور قطاع الاتصالات في ليبيا، حيث يُعد التحول نحو الذكاء الاصطناعي واحدًا من أبرز الاتجاهات الحديثة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في زيادة رضا العملاء وضمان زيادة عدد العملاء مع القدرة على تلبية جميع احتياجاتهم خاصة بعد إطلاقها مؤخراً خدمتي الجيل الثالث والرابع في أغلب المدن الليبية، إلى جانب خدمات أخرى جديدة، سعيًا منها أن تصبح من أفضل مشغلي الهواتف المحمولة في المنطقة.

وقد عبر باسم التونسي الرئيس التنفيذي لـلمدار أن هذا التعاون يعكس رؤية المدار في تقديم خدمات متميزة ومبتكرة لعملائها، مما يعزز قدرتها على تحقيق المزيد من التوسع ويؤكد على مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات في ليبيا وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى استعداد الشركة للاستفادة القصوى من فرص التطور التكنولوجي وتقديم مزيد من الابتكار في قطاع الاتصالات.

قال محمد نبيل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـوايدبوت: "نفخر بالتعاون مع شركة المدار لتسهيل تواصلها مع قاعدة عملائها، والتأكد من حصولهم على جميع خدمات الاتصال بسلاسة، وأن وايدبوت على استعداد تام لتزويد عملاء المدار بأحدث خدماتها بشكل محدث أولًا بأول من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان تلبية احتياجاتهم بأفضل صورة دائمًا".