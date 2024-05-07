مهند الكلش مديراً تنفيذيا لـ Zoom في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان

أعلنت شركة زووم Zoom Video Communications, Inc، عن تعيين مهند الكلش مديرًا إداريًا جديدًا لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان (METAP)، ومن خلال منصبه الجديد، سيشرف الكلش على رحلة نمو Zoom في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان، ويقود الجهود لتوسيع وتقديم المنتجات والحلول المتوافقة مع التحول الوطني للمملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030.

قال الكلش: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى Zoom في هذا المنعطف من النمو والابتكار داخل الشركة، ولكن أيضًا في المملكة العربية السعودية ومنطقة METAP. وتتوافق أولوياتنا الاستراتيجية مع التحولات التي تشهدها بلدان هذه المنطقة، بما في ذلك رؤية السعودية 2030، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز كفاءة الاتصالات وأمنها مع تقديم حلول UCaaS قابلة للتطوير ومناسبة للشركات من جميع الأحجام.

وأضاف: "سنستمر في مواكبة التقدم التكنولوجي وتوقعات العملاء وتطوير ميزات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للأسواق السعودية وأسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا على الالتزام بالتوظيف من القوى العاملة المحلية، ودعم مشاركة السعوديين في القطاع الخاص مع تأمين مواهب عالمية المستوى لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا.

وتعليقا على انضمام الكلش لشركة Zoom Video قال فريدريك ماريس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Zoom: بينما نعمل على تعميق التزامنا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وباكستان من خلال مكتب إقليمي جديد في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحب بمهند، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في المجال الرقمي، بما في ذلك حلول UCaaS، والأمن السيبراني، وتخطيط موارد المؤسسات، والخدمات السحابية للعالم.

وقبل انضمامه مهند الكلش إلى Zoom، كان يعمل مدير المبيعات الإقليمي لشركة Cisco، بعد دوره كمدير إقليمي للحسابات الاستراتيجية في قطاع الأمن والسيبرانية والدفاع في المملكة العربية السعودية، وهو حاليًا عضو ومستشار في العديد من مجالس الإدارة، بما في ذلك CyberxWorld، وهي منصة متعددة الجنسيات للتوعية بالأمن السيبراني، وكذلك جامعة الأمير سلطان وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة مانشستر.