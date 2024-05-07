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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث الصحراء: الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة المتجددة

بوابة الوفد الإلكترونية

على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه EURO MED 2024 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 بالتعاون بين مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء والجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS تم تنظيم ورشة عمل  بعنوان الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة المتجددة وبمشاركة 300 من الباحثين والمهتمين ممثلين 25 دولة وقد افتتح ورشة العمل د. محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة.  

 

وصرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن الورشة تناولت مقترحات استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة الجديدة  لتحلية المياه وذلك لمواجهة تحديات الشح المائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

 

واستكمل شوقي بأنه إيمانا بالدور الهام للمراكز البحثية وسبل التعاون البناء وفتح قنوات التواصل مع الهيئات الدولية العاملة في مجال تقنيات الطاقة المتجددة مما يسهم فى إيجاد الحلول الفعالة لمواجهة تحديات التنمية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية المصرية وايمانها بأن البحث العلمي هو منارة التنمية الحقيقية.

على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه 
على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه 
على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه 

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