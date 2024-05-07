بحوث الصحراء: الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة المتجددة

على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه EURO MED 2024 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 بالتعاون بين مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء والجمعية الأوروبية لتحلية المياه EDS تم تنظيم ورشة عمل بعنوان الهيدروجين الأخضر مستقبل الطاقة المتجددة وبمشاركة 300 من الباحثين والمهتمين ممثلين 25 دولة وقد افتتح ورشة العمل د. محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة.

وصرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بأن الورشة تناولت مقترحات استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة الجديدة لتحلية المياه وذلك لمواجهة تحديات الشح المائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستكمل شوقي بأنه إيمانا بالدور الهام للمراكز البحثية وسبل التعاون البناء وفتح قنوات التواصل مع الهيئات الدولية العاملة في مجال تقنيات الطاقة المتجددة مما يسهم فى إيجاد الحلول الفعالة لمواجهة تحديات التنمية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية المصرية وايمانها بأن البحث العلمي هو منارة التنمية الحقيقية.

على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه

على هامش فاعليات المؤتمر الدولي لتحلية المياه