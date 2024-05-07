افتتاح بطولة وجه قبلى كومتيه لرجال الكاراتيه بحضور الدهراوى

قام رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى بافتتاح بطولة وجه قبلى كومتية رجال للموسم الرياضى 2023 / 2024

، وذلك بحضور النائب سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصرى والافريقي ، امين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام

، الكابتن احمد رضوان

رئيس جهاز منتخب الموهوبين والواعدين

تسضيف تلك البطولة منطقة قنا للكاراتية برئاسة الكابتن رجب حسن عبداللاه

وبحضور السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومديرى الفروع المشاركة فى البطولة

يشارك في البطولة محافظات وجه قبلى

( الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، اسيوط ،سوهاج ، قنا ، الاقصر ، اسوان ، البحر الاحمر)