إريكسون تناقش أحدث تقرير لمختبر المستهلك حول الوصول اللاسلكي الثابت

تعقد شركة إريكسون الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مائدة المستديرة عبر الانترنت لمناقشة أحدث تقرير لمختبر المستهلك من إريكسون Ericsson Consumer Lab FWA

ويتحدث في الندوة كلاً من أحمد الشرقاوي، مدير إريكسون مصر، ودوري شكور، رئيس حلول الشبكات، إريكسون المشرق العربي، ويشارك خبراؤنا حصريا مع الحاضرين رؤيتهم لأحدث الاتجاهات والأنماط وكذلك أهم النتائج التي يبرزها أحدث تقرير لمختبر المستهلك من إريكسون.



وتستعرض الندوة رؤى من تقرير مختبر المستهلك من إريكسون حول الوصول اللاسلكي الثابت (FWA). وتوفر فرصة فريدة لاستكشاف تفضيلات المستهلكين وتصوراتهم المحيطة بالنفاذ اللاسلكي الثابت (FWA). ويغطي التقرير 19 دولة حول العالم، ويمثل ملايين الأسر والأفراد. ومن خلال الدراسات الاستقصائية المكثفة، فإنه يوفر رؤى قيمة حول المشهد المتطور لخيارات الاتصال، ويقدم توصيات استراتيجية لمقدمي خدمات الاتصالات لدفع اعتماد النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) بشكل فعال.

ستتضمن هذه الندوة عبر الويب تحليلات الخبراء ومناقشات تفاعلية وستوفر لك فرصة لاكتساب رؤى أعمق حول اعتماد النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) في هذا السوق.



