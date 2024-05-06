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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الكنيسة المصرية بلندن تحتفل بعيد القيامة المجيد

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفلت الكنيسة المصرية في لندن بعيد القيامة المجيد ، وسط جو روحانى واجتماعى جمع ابناء الجالية المصرية، و تضمن الاحتفال أداء الصلوات والترنيم الجميلة التى رددها ابناء الكنيسة، ثم رحب القس أنتونى ثابت بالحضور والضيوف الذين حضروا للتهنئة.

كما قام بقراءة تهنئة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسفير شريف كامل إلى ابناء الجالية ، كما تم عرض رسالة تهنئة مرئية من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.


ويحرص أبناء الجالية المصرية في لندن على حضور هذه الاحتفالات، لتهنئة أبناء الجالية المسحيين.


حضر الاحتفال كلا من السفير شريف كامل، والقنصل العام محمد أبوالخير، والملحق العسكرى عميد عصام عثمان، والمستشارة نهال نبيل، والملحق الثقافى د. رشا كمال، والقنصل محمد رأفت والقنصل خالد أنس ومصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية.


جدير بالذكر أن «عيد القيامة» هو أحد أهم الأعياد المسيحية ،و يطلق عليه عدة أسماء من بينها "عيد الفصح القبطى"، وعيد القيامة القبطى، وعيد القيامة المجيد، و يسبق هذا العيد صوم لمدة 55 يوماً يكون الطعام فيه نباتيا.

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الجريدة الورقية