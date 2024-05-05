جاك دورسي لم يعد عضوًا في لوحة Bluesky

يبدو أن جاك دورسي قد خرج من مجلس إدارة Bluesky. كما رصدته TechCrunch، شارك الرئيس التنفيذي السابق لـ Twitter والذي كان سابقًا من أبرز المؤيدين لـ Bluesky، تحديث الحياة في نهاية هذا الأسبوع على X، حيث كان ينشر كثيرًا مؤخرًا. ردًا على أحد المستخدمين الذي سأل "هل مازلت عضوًا في لوحة bsky"، قال دورسي فقط: "لا". هذا كل شيء، لا أكثر. لقد تواصلت Engadget مع الشركة للتعليق وسوف تقوم بتحديث هذه القصة إذا سمعنا ردًا.



بدأت الشبكة الاجتماعية اللامركزية كمشروع من قبل فريق في شركة تويتر آنذاك في عام 2019، لكنها انفصلت في النهاية من تلقاء نفسها. تم افتتاحه للجمهور في شهر مارس فقط بعد أن تم دعوته فقط لمدة عام تقريبًا. بينما كان جاك دورسي عضوًا في مجلس إدارتها، يرأس بلوسكي جاي جرابر، الرئيس التنفيذي لها منذ عام 2021.

وقد قال دورسي أشياء مختلطة حول X منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة، ولكن يبدو أنه عاد الآن إلى الوراء. وفي يوم السبت، نشر على موقع X: “لا تعتمدوا على الشركات لتمنحكم الحقوق. دافع عنهم بنفسك باستخدام تكنولوجيا الحرية. (أنت على واحد)."

ولم تذكر الشركة بعد رحيل دورسي، ولا يزال اسمه عضوًا في مجلس الإدارة على موقعها الإلكتروني.

يبدو أن دورسي قد حذف حساب Bluesky الخاص به منذ أشهر، حسبما يشير موقع TechCrunch.