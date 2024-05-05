المغربى: النمو المتسارع للبنوك يتطلب الاستفادة من الذكاء الاصطناعى

أكد عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن طبيعة القطاع المصرفى المتسارعة النمو تتطلب ضرورة استفادته من حلول وخدمات العصر الجديد للذكاء الاصطناعى، بما يدعم المؤسسات المالية وشركائها على التعامل بكفاءة وفاعلية فى العصر الحديث، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، تحت عنوان «عصر الذكاء الاصطناعى الجديد: التحديات والفرص». وشارك بنك قناة السويس، كشريك استراتيجي.

وحول مشاركة بنك قناة السويس فى هذه الندوة، أعرب عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب، لبنك قناة السويس، عن أهمية المشاركة فى هذه الحلقة النقاشية فى ظل الاهتمام الذى يوليه البنك بهذا المجال المتسارع النمو.

وقال المغربى إن البنك يسعى من خلال مشاركته فى مثل هذه الندوات إلى الاستفادة من تلك النقاشات فى منتجاته وخدماته المصرفية المستقبلية عبر التواصل مع الجهات الفاعلة الرائدة فى القطاع المصرفى والجهات المتخصصة فى مجال التقنية المالية للحوار حول سبل التفاعل الإيجابى مع آخر الاتجاهات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى وسبل تطبيقها فى مصر.

وقال بنك قناة السويس إن مشاركته فى الندوة تأتى فى ظل اهتمامه بمجالات التحول الرقمى، وسبل الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مصر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الخدمات المالية لاسيما المنتجات والخدمات المصرفية.

وشملت مشاركة البنك فى الندوة حضور موسع من قيادات البنك وعلى رأسهم عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب، وكذلك مساعد العضو المنتدب بجانب العديد من الشباب العاملين فى إدارات نظم المعلومات والأمن السيبرانى، وإدارة التدقيق على تكنولوجيا المعلومات، بجانب رؤساء قطاعات العمليات والتجزئة المصرفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصال المؤسسى، تأكيدا على إيمان البنك التام بأهمية الذكاء الاصطناعى لاسيما فى قطاع الخدمات المالية.

جدير بالذكر أن الندوة شارك فيها العديد من الشخصيات العامة، وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى ألقى كلمة رئيسية ثم عقدت حلقة نقاشية بعنوان «العصر الجديد للذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص وخلال كلمته الرئيسية، قدم الوزير الدكتور عمرو طلعت رؤى قيمة حول استراتيجية الذكاء الاصطناعى فى مصر.

كما سلط الضوء على رفع تصنيف مصر فى مؤشرات الذكاء الاصطناعى العالمية، حيث قفز أكثر من 50 مركزًا من المركز 111 إلى المركز 62 بين عامى 2019 و2023، ومع ذلك، تسعى الوزارة إلى الارتقاء بالأداء الحكومى بعد إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2024-2029.