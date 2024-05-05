9 آلاف جنيه تنقذ سمع «كريم»

كريم عمر فتحى، طالب فى الصف الأول الإعدادى، يعانى ضعف سمع شديداً منذ ولادته وتم عرضه على الأطباء المتخصصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ضرورة إجراء جراحة زرع قوقعة للسمع بالاذن، وأجريت على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم يعد قادراً على السمع بها، ويحتاج لقطع غيار، مثل الأسلاك والبطاريات والميكرفون، ولها أعطال متكررة ويرفض التأمين الصيانة لها، والآن يحتاج إلى قطع غيار تتكلف تسعة آلاف جنيه، ويعيش الطفل معاناة كبيرة يومياً نتيجة فقد القدرة على السمع، كما يحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب مستمرة تتجاوز 600جنيهشهرياً.

جاءت أم الطفلة إلى عيادة الوفد تشكو قلة حيلتها وعجزها عن إنقاذ صغيرها من براثن المرض، ولديها طفلان غيره لديهم نفس المرض، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تساعد فى شراء قطع الغيار وتخفيف معاناة الطفل كريم.