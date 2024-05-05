نائب محافظ البحيرة تقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد للقمص ثاؤفيلوس نسيم - وكيل المطرانية نائباً عن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللإخوة المسيحيين وذلك بمقر المطرانية بدمنهور .

جاء ذلك بحضور اللواء محمود هويدى - مساعد وزير الداخلية "مدير أمن البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

ونقلت نائب محافظ البحيرة تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإخوة المسيحيين على أرض البحيرة متمنية لأقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكدت نائب محفظ البحيرة، أن أننا جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة إلى بعضنا البعض وسنظل قلباً وصفاً واحداً متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة.

ومن جانبه رحب القمص ثاؤفيلوس وكيل المطرانية، بالدكتورة نهال بلبع، والوفد المرافق لها، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة واعتزازه بالروابط والمشاعر الأخوية والسماحة بين أبناء مصر الذين يجمعهم نسيج وطنى واحد، مؤكدًا أننا مسلمين ومسيحين، نعيش فى وطن واحد و ندعو لها دائما فى جميع صلواتنا بالأمن والاستقرار ومزيد من التنمية والازدهار.

كانت شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، قد شهدت مساء أمس الأحد قداس عيد القيامة المجيد.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد..

وأشارت إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

