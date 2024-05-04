الولايات المتحدة تتحرك ضد هواوي بينما تنمو كوالكوم في الصين

لا تزال الصراعات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين مستمرة في صناعة الاتصالات. تواجه شركة هواوي الصينية عقبات تنظيمية جديدة في السوق الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة كوالكوم الأمريكية المتخصصة في تصنيع الرقائق عن نمو كبير في سوق الهواتف الذكية الصينية.

تسلط التطورات الضوء على التوترات بين القوتين العظميين الدوليين الرئيسيتين في العالم. وليس من الواضح كيف يمكن أن يؤثر الوضع في النهاية على السوق العالمية لمنتجات وخدمات الاتصالات.

بالنسبة لشركة هواوي، تواجه الشركة الآن قيودًا إضافية في السوق الأمريكية. أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) هذا الأسبوع أن شركة Huawei لن تكون قادرة على المشاركة في عملية اعتماد الوكالة للأجهزة اللاسلكية.

وأوضحت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنورسيل في بيان لها أن "شبكات الاتصالات جزء من كل ما نقوم به، ولهذا السبب أصبح أمنها مهمًا أكثر من أي وقت مضى". "لذلك يجب علينا التأكد من أن برنامج ترخيص المعدات لدينا وأولئك المكلفين بإدارته يمكن أن يرقى إلى مستوى التحدي الذي تمثله التهديدات الأمنية وسلسلة التوريد المستمرة والمتغيرة باستمرار."

وفقًا لرويترز، كانت شركة Huawei مختبرًا معتمدًا من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، لكن شهادتها انتهت هذا الأسبوع ولن يتم تجديدها. ولم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق من المنشور.

وبغض النظر عن ذلك، فإن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة. تحرك المسؤولون في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية لمنع شركة Huawei من بيع المعدات في الولايات المتحدة. لقد تحركوا أيضًا لمنع الشركات الأمريكية من توريد المعدات والتقنيات المتقدمة لشركة Huawei.

ونتيجة لذلك، انسحبت شركة هواوي في الغالب من السوق الأمريكية. في الواقع، لم يعد كبير مسؤولي الأمن في شركة Huawei Technologies USA – آندي بوردي – موجودًا في الشركة. غالبًا ما كان بوردي يمثل الشركة في أحداث صناعة الاتصالات الأمريكية.

لكن شركة هواوي تظل منخرطة إلى حد ما في السوق الأمريكية، وإن كان ذلك بهدوء. وفقا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج، فإن الشركة تمول سرا الأبحاث في مجال تكنولوجيات الاتصالات في الجامعات الأمريكية، بما في ذلك جامعة هارفارد. وتقوم الشركة بذلك من خلال المسابقات البحثية التي تديرها مؤسسة أوبتيكا، وهي مؤسسة مستقلة مقرها واشنطن، وفقا للتقرير.

أرسل أحد مسؤولي هواوي هذا البيان إلى Light Reading بعد نشر هذا المقال: "بالنظر إلى أن مساهمة هواوي في مؤسسة Optica معلنة صراحة على موقع المؤسسة على الويب، فإن أي اقتراح بالسرية أمر سخيف. تفتخر شركة Huawei بكونها واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا من في جميع أنحاء العالم لدعم العمل المهم للمؤسسة."

السوق الصيني

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة المشاركة في السوق الصينية للمعدات اللاسلكية. لكن يبدو أن شركة كوالكوم لصناعة الرقائق ومقرها الولايات المتحدة وشركة أبل لصناعة الهواتف الذكية ومقرها الولايات المتحدة لديهما تجارب مختلفة للغاية في البلاد.

وقال كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، خلال المؤتمر الهاتفي الفصلي الأخير لشركته، وفقًا لموقع Seeking Alpha: "إن أجهزة Android الرائدة التي تم إطلاقها مؤخرًا والمدعومة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 تشهد طلبًا قويًا على مستوى العالم، وخاصة في الصين".

ذكرت شركة كوالكوم أن مبيعاتها لمصنعي الهواتف في الصين ارتفعت بنسبة 40٪ في النصف الأول من السنة المالية لشركة كوالكوم. وقالت الشركة إنها لا تقوم بتوريد الرقائق لأجهزة 5G الجديدة من هواوي.

لكن من الواضح أن شركة آبل لا ترى نفس النجاح في الصين. وفقًا لشركة الأبحاث Canalys، انخفضت مبيعات Apple في الصين بنسبة 25٪ على أساس سنوي إلى 10 ملايين وحدة في الربع الأول من عام 2024.

تقوم شركة Qualcomm بتزويد رقائق iPhone الخاصة بشركة Apple. ومن المقرر أن تعلن شركة أبل عن أرباحها الفصلية بعد ظهر الخميس.

وفي الوقت نفسه، نمت مبيعات الهواتف الذكية من هواوي في الصين بنسبة 70% خلال نفس الفترة، مما ساعد الشركة على استعادة المركز الأول في الصين من حيث حصتها في السوق. وقد ساعد ذلك في ارتفاع أرباح هواوي في الربع الأخير.

وقال توبي تشو، كبير محللي كاناليس، في بيان: "لا يزال نمو سوق البر الرئيسي للصين وراء الانتعاش العالمي بنسبة 11٪، مما سمح لشركة هواوي بالاستيلاء على حصة سوق [الهواتف الذكية] واستعادة التاج بسرعة".