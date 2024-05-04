ملصق Add Yours على Instagram يتيح مشاركة الأغاني

أعلن Instagram للتو عن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى القصص، بما في ذلك مجموعة من الملصقات التفاعلية. ربما تكون الموسيقى هي الأكثر إثارة للاهتمام، لأنها امتداد لميزة Add Yours الموجودة مسبقًا. يتيح ملصق Add Yours Music للمستخدمين مشاركة أغانيهم المفضلة، إلى جانب مطالبة المتابعين بالحصول على المتعة من خلال مشاركة المقطوعات الموسيقية الخاصة بهم. بالطبع، يجب أن تكون الأغنية موجودة بالفعل في مكتبة الموسيقى في Instagram حتى تعمل.

ولتحقيق هذه الغاية، عقدت إنستغرام شراكة مع دوا ليبا للترويج لألبومها الجديد Radical Optimism. العديد من أغاني الألبوم متاحة للاستخدام بهذه الطريقة، وقد قامت الفنانة نفسها بنشر قصص مع ملصقات "أضف الموسيقى الخاصة بك".

تمت إضافة ملصق أنيق آخر اليوم يسمى Reveal. يؤدي اختيار هذا الملصق إلى تشويش العناصر المرئية لمنشور القصة، والطريقة الوحيدة التي يمكن للمتابعين من خلالها رؤية المحتوى هي إرسال رسالة مباشرة إلى الشخص الذي شاركه. أصبحت الرسائل المباشرة عاملاً رئيسياً وراء النمو المستمر لـ Instagram، حيث ذكر رئيس الموقع آدم موسيري أن المراهقين يقضون وقتًا أطول في الرسائل المباشرة أكثر من أي مكان آخر على المنصة.

ويقول أيضًا إن نمو المشاركة "تقريبًا" خلال السنوات القليلة الماضية جاء من الرسائل المباشرة والقصص، وفقًا لتقرير Business Insider. لذا، نعم، سيتم بالتأكيد استخدام هذا كاختراق من قبل منشئي المحتوى الأذكياء الذين يتطلعون إلى تعزيز تفاعلهم. ستكون مصائد العطش أكثر عطشًا وأكثر فخًا من أي وقت مضى.

كشف Instagram أيضًا عن ملصق يسمى Frames. تقوم هذه الأداة بإلقاء تراكب بولارويد على الصورة، وتحولها إلى صورة مطبوعة فورية. للكشف عن المحتويات، سيتعين على المتابعين توجيه Andre 3000 وهز هواتفهم مثل صورة بولارويد، على الرغم من وجود زر أيضًا. يمكن لمنشئي المحتوى إضافة تسميات توضيحية يتم الكشف عنها أيضًا عند الاهتزاز. تم الكشف عن هذه الميزة في الأصل في مهرجان كوتشيلا لهذا العام.

وأخيرا، هناك ميزة تسمى القواطع. تعمل هذه الأداة على تحويل أي جزء من مقطع فيديو أو صورة في ألبوم الكاميرا إلى ملصق، والذي يمكن بعد ذلك تطبيقه على قصة أو مقطع فيديو. بمجرد إنشاء القصاصة، يتم حفظها في علبة ملصقات يسهل الوصول إليها للاستخدامات المستقبلية. ويعمل هذا أيضًا مع الصور المنشورة على Instagram، على الرغم من أنه يجب مشاركة الصور بواسطة حسابات عامة.

لقد كان هذا شهرًا كبيرًا من التغييرات في Instagram. بالإضافة إلى أنظمة الملصقات الجديدة المذكورة أعلاه، قام تطبيق الوسائط الاجتماعية مؤخرًا بإصلاح خوارزميته لتعزيز المحتوى الأصلي وتقليل التركيز على حسابات التجميع. قامت الشركة أيضًا بتغيير الطريقة التي تعمل بها Reels لمنح الحسابات الأصغر فرصة لتوسيع نطاق وصولها، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف يعمل هذا. كما أتاح Instagram مؤخرًا برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Meta التابع لـ Meta في الرسائل المباشرة، إذا كنت تريد بعض الإجابات الواثقة، ولكنها خاطئة تمامًا، على الأسئلة.