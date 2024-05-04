Apex Legends تحصل على وضع منفرد لأول مرة منذ 5 سنوات

ستقدم Apex Legends قريبًا وضعًا منفردًا لأول مرة منذ عام 2019، على الرغم من أن المطور Respawn Entertainment قال في وقت سابق من هذا العام إنه ليس لديه خطط للسماح للاعبين بالاندفاع في المعركة بأنفسهم مرة أخرى. عندما يبدأ الموسم التالي، ستحل المعزوفات المنفردة محل وضع الثنائي لمدة ستة أسابيع.

تم تصميم اللعبة وضبطها لفرق مكونة من ثلاثة أفراد، لكن Respawn أخبرت المراسلين مؤخرًا أنها "أرادت الاعتراف بالاهتمام المتزايد باللعبة الفردية من لاعبينا"، حيث كان العديد منهم يبحثون عن طرق جديدة للعب اللعبة. سيؤدي تشغيل الوضع لنصف الموسم 21 إلى منح المطورين فرصة للحصول على الكثير من التعليقات من اللاعبين. ربما يمكن أن يساعدهم ذلك في معرفة ما إذا كان من الممكن أن تصبح المعزوفات المنفردة أداة أكثر ديمومة.

"مع تزايد الطلب من اللاعبين ورغبة الفريق في استكشاف المفهوم مرة أخرى مع كل ما تعلمناه منذ آخر ظهور للوضع في عام 2019، بدا أن Upheaval هو الوقت المناسب لإعادة تقديم تجربة اللعب الفردي إلى Apex،" يقود الأحداث مايك باتون قال.

للتعويض عن نقص الدعم من أعضاء الفريق، سيحتوي وضع المعزوفات المنفردة الذي تم إحياؤه على ثلاث ميزات فريدة. إذا تم إقصائك في الجولات الأربع الأولى، فستتمكن من استخدام رمز إعادة النشر لمرة واحدة للانضمام مرة أخرى إلى الحدث. يتم تحويل أي رموز غير مستخدمة بعد إغلاق الدائرة الرابعة إلى إيفو، والذي يستخدم للدروع وترقيات القدرة. الفكرة وراء ذلك، وفقًا للمطورين، هي تشجيع اللاعبين على المشاركة بشكل أكبر في البداية.

أنشأت Respawn أيضًا ميكانيكيًا للعبة المنفردة تسمى Battle Sense. يمنحك هذا إشارة صوتية ومرئية عندما يكون العدو على بعد 50 مترًا. وأخيرًا وليس آخرًا، ستتعافى بشكل سلبي عندما تكون خارج القتال. سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يبدأ التجديد التدريجي للصحة، ولكن يمكنك تخطي هذا المؤقت الأولي عن طريق تأمين القتل. سيظل بإمكانك استخدام الأدوات الطبية وما شابه للشفاء يدويًا. تجري Respawn بعض التعديلات الأخرى على المعزوفات المنفردة، بما في ذلك إضافة أسلحة مجهزة بالكامل وتعديل أحجام الدوائر وتقليل حجم الردهة من 60 إلى 50 لاعبًا.

إلى جانب بعض التغييرات في الخرائط والعناصر التجميلية والتوازن والتصنيف، ستكون هناك أسطورة جديدة يمكن للاعبين التحقق منها. تنحدر Alter من بُعد آخر وهذا يلعب دورًا في مجموعتها. يمكنها إنشاء بوابات من خلال الجدران والأسقف والأرضيات.

يمكن إطلاق قدرة الممر الفراغي من مسافة ما ويبلغ أقصى عمق لها 20 مترًا، لذا لا يمكنها المرور عبر الجبال. بعد المرور عبر البوابة، سيكون لديك بضع ثوان من الأمان لتقييم محيطك والاستعداد للقتال إذا لزم الأمر. يمكن للحلفاء والأعداء استخدام البوابات أيضًا، لذلك يمكن أن يفتح Void Passage جميع أنواع الفرص للمرافقة والتناوب.

بفضل قدرتها السلبية، تستطيع Alter رؤية صناديق الموت من خلال الجدران وانتزاع عنصر من أحدها. يُطلق على نهاية Alter اسم Void Nexus. يؤدي هذا إلى إسقاط جهاز يمكنك أنت وزملائك في الفريق التفاعل معه عن بعد، حتى أثناء سقوطه. سيؤدي القيام بذلك إلى إعادتك إلى نقطة إعادة التجميع. ومع ذلك، فإن الأعداء لديهم نافذة قصيرة لمتابعتك. تتضمن ترقيات Alter القدرة على رؤية أشرطة صحة العدو أثناء التحرك عبر البوابة.

ستتمكن من التحقق من وضع Apex Legends Solos الذي تم إحياؤه واللعب بشخصية Alter عندما يبدأ موسم Upheaval في 7 مايو.