يشير بحث جديد أجرته جامعة إيست أنجليا (UEA) إلى أن خطط إزالة الكربون الحالية لن تكون كافية للامتثال لأهداف معاهدة باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، كما ورد في دراسة نشرتها مجلة Nature.

توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال قياس "فجوة الانبعاثات" بين الخطط الوطنية المختلفة لحماية المناخ وما هو مطلوب فعليا للوصول إلى هذا الهدف.

وجدت هذه الدراسة الأولى من نوعها فجوة تصل إلى 3.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2) بين الخطط العالمية الحالية لإزالة الكربون من الغلاف الجوي وما هو مطلوب بحلول عام 2050 لتجنب أسوأ آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.

تشمل هذه التأثيرات موجات الحر والفيضانات والجفاف وذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر.

ومنذ عام 2010، اتخذت منظمة الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) قياسات مماثلة لفجوة الانبعاثات هذه. تشير أبحاث جامعة إيست أنجليا، التي تركز في المقام الأول على إزالة ثاني أكسيد الكربون، إلى أن سياسة المناخ تتطلب نطاقًا أكثر طموحًا إذا أردنا البقاء على قيد الحياة كنوع.

وهذا يعني اتباع نهج أكثر دقة وقوة يحافظ على ممارسات إزالة الكربون الحالية، ولكن مع التركيز المتجدد على خفض الانبعاثات والطاقة المتجددة وتقليل إزالة الغابات. هناك أيضًا خيارات جديدة لإزالة الكربون كانت العديد من الدول بطيئة في مناقشتها، ناهيك عن تنفيذها.

وتشمل هذه أنظمة مرشحات الهواء المتقدمة والتجوية الصخرية المحسنة. والأخيرة هي تقنية يتم فيها إزالة الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه في الصخور. وتمثل هذه التقنيات إزالة 0.002 مليار طن فقط من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مقارنة بثلاثة مليارات طن من خلال الخيارات التقليدية. ويشير البحث إلى أن هذه الخيارات الجديدة يجب أن تصبح أكثر انتشارا في السنوات المقبلة للمساعدة في تلبية عتبة الـ 1.5 درجة مئوية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ويليام لامب، من مجموعة عمل علوم الاستدامة التطبيقية في مركز تحدي الألفية: "يجب بالتأكيد تحسين الحساب". "هذا أمر واضح: بدون تخفيض سريع في الانبعاثات إلى الصفر، في جميع القطاعات، لن يتم الوفاء بحد الـ 1.5 درجة مئوية تحت أي ظرف من الظروف."

وأضافت المؤلفة المشاركة الدكتورة نعومي فوغان، من مركز تيندال لأبحاث تغير المناخ بجامعة إيست أنجليا، أن "الدول بحاجة إلى مزيد من الوعي والطموح والعمل بشأن توسيع نطاق أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون إلى جانب التخفيضات الكبيرة في الانبعاثات لتحقيق تطلعات اتفاقية باريس". ".

ولتحقيق هذه الغاية، فحتى لو التزمت كل دولة بوعودها فيما يتعلق بأهداف إزالة الكربون، فمن المرجح أن تزيد كمية الكربون المزالة بحد أقصى قدره 0.5 مليار طن بحلول عام 2030، و1.9 مليار طن بحلول عام 2050. ذكرت أن الأمر سيتطلب زيادة في الإزالة قدرها 5.1 مليار طن لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ. إذن، نعم، هناك فجوة قدرها 3.2 مليار طن.

نحن لسنا محكومين بالفشل، على الأقل ليس بعد على أي حال. وتقترح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سيناريو بديل حيث تعمل حكومات العالم معاً من أجل خفض الطلب العالمي على الطاقة، وهو السيناريو الذي عجل به "السلوك الذي بدأ بدوافع سياسية". وفي هذا السيناريو، ستزيد إزالة الكربون بمقدار 2.5 مليار طن بحلول عام 2050، وستساعد الطرق البديلة في تضييق فجوة الانبعاثات إلى 400 مليون طن فقط. لذلك يتعين علينا في الأساس أن نحول مجتمعنا بأكمله من مجتمع المصلحة الذاتية إلى مجتمع التعاون العالمي. لا يضر الحلم أبدًا، وربما ينقض الذكاء الاصطناعي وينقذنا.