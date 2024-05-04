مركبة الفضاء ستارلاينر في أول رحلة مأهولة لها

إن كبسولة طاقم ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، والتي عانت من سنوات من النكسات وتجاوزات التكاليف التي بلغت حوالي 1.5 مليار دولار، على وشك القيام بأول رحلة لها وعلى متنها بشر.

تم اختيار شركة Boeing قبل 10 سنوات إلى جانب SpaceX لتطوير مركبة فضائية يمكنها نقل رواد فضاء من الأراضي الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يسمح لناسا بإنهاء اعتمادها على روسيا في الرحلات المأهولة.

مُنحت كل من الشركتين عقدًا بسعر ثابت بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا: 4.2 مليار دولار لشركة Boeing مقابل CST-100 (Starliner) و2.6 مليار دولار مقابل SpaceX's Crew Dragon.

أثبت الموعد النهائي الأولي لعام 2017 أنه طموح للغاية بعض الشيء. تمكنت شركة SpaceX من إدارة أول رحلة مأهولة لها في عام 2020 – وحوالي اثنتي عشرة رحلة منذ ذلك الحين – بينما تكافح شركة Boeing لإخراج كبسولة Starliner الخاصة بها من الأرض. ولكن بحلول السادس من مايو، سيكون لديها أخيرًا رحلة مأهولة تحت حزامها.

Starliner موجود الآن في مجمع الإطلاق 41 التابع لمحطة Cape Canaveral Space Force Station والمرتبط بصاروخ ULA Atlas V الذي سيرسله في طريقه إلى محطة الفضاء الدولية. من المقرر أن يتم الإطلاق الساعة 10:34 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين 6 مايو. وستحمل الكبسولة اثنين من رواد فضاء ناسا: بوتش ويلمور، قائد المهمة، وسوني ويليامز، الذي سيعمل كطيار.



إنها ليست فقط أول رحلة مأهولة لـ Starliner، ولكن هذا الاختبار هو رحلتها الثالثة فقط على الإطلاق. أثبتت المركبة الفضائية (دون وجود أي شخص على متنها) بنجاح قدرتها على الوصول إلى محطة الفضاء الدولية والالتحام والانفصال عنها في ربيع عام 2022 عندما أجرت اختبار الطيران المداري الثاني. في محاولتها السابقة، في عام 2019، فشلت Starliner في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بفضل مشكلة برمجية أدت إلى حرق الكثير من الوقود (واحدة من المشاكل القليلة التي أخطأت بوينغ بعد أن اختارت في ذلك الوقت عدم القيام بذلك).

لقد عانت من العديد من المشاكل الأخرى أيضًا، في السنوات التي تلت حصول شركة Boeing على عقد NASA، مما تسبب في تراجع الشركة كثيرًا عن SpaceX. كان هناك تسرب للوقود السام أثناء اختبار 2018. ثم تسبب التآكل في التصاق الصمامات في نظام الدفع، مما أدى إلى عرقلة خطط بوينغ للإطلاق في عام 2021، كما ذكرت Ars Technica في وقت سابق من هذا العام. أدت المشاكل في نظام نشر المظلة الخاص بالمركبة الفضائية إلى إخراج خطط الإطلاق عن مسارها في الصيف الماضي، واضطر الفريق إلى إزالة حوالي ميل من الشريط القابل للاشتعال.

واجهت شركة بوينج أيضًا نصيبها العادل من المشاكل خارج ستارلاينر خلال هذا الوقت، حيث واجهت تدقيقًا متزايدًا بشأن سلامة طائراتها - وخاصة خط 737 ماكس - بعد حادثين مميتين في عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى حوادث أخرى أقل خطورة. وفي الآونة الأخيرة، فجرت إحدى اللوحات طائرة من طراز 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة في يناير/كانون الثاني، مما اضطرها إلى القيام بهبوط اضطراري.

تمثل رحلة 6 مايو خطوة كبيرة نحو اعتماد Starliner كنظام نقل الطاقم الذي يمكن لناسا أن تضعه بالفعل في تناوبها للرحلات إلى محطة الفضاء الدولية. وهذا من شأنه أن يمنح وكالة الفضاء التكرار الذي تبحث عنه؛ مع تشغيل كل من Crew Dragon وStarliner، سيكون لديها دائمًا خيار احتياطي في حالة حدوث شيء ما لأحدهما. وقد أصرت كل من ناسا وبوينغ على أن الكبسولة قد خضعت لعملية مراجعة شاملة وأنها جاهزة لدعم رواد الفضاء. اختتمت وكالة ناسا مراجعة جاهزية اختبار طيران الطاقم لمركبة ستارلاينر في 25 أبريل.

وقال جيم فري، المدير المساعد لناسا، خلال مؤتمر صحفي حول الانتهاء من المراجعة: "إن أول رحلة مأهولة لمركبة فضائية جديدة تعد إنجازًا بالغ الأهمية". "إن حياة أفراد طاقمنا، سوني ويليامز وبوتش ويلمور، على المحك، ونحن لا نأخذ ذلك باستخفاف على الإطلاق". وقالت إميلي نيلسون، مديرة الطيران في ناسا، إن المراجعة الأخيرة هي "تتويج لموسم مراجعة تفصيلي أثبت بدقة أننا مستعدون حقًا للذهاب في هذه الرحلة".

من المتوقع أن تستغرق Starliner حوالي 24 ساعة للوصول إلى محطة الفضاء الدولية بعد إقلاعها، وبما أن هذه رحلة تجريبية، سيكون لدى طاقمها على متنها قائمة مهام طويلة من فحوصات الأنظمة والمعدات لإكمالها عبر كل مرحلة من الرحلة. في حين أن ستارلاينر يمكن أن تعمل بشكل مستقل، فإن الطاقم سيختبر أدوات التحكم اليدوية الخاصة بها ويتأكد من أنها في حالة جيدة لسيناريوهات الإجهاض اليدوي. بعد أن ترسو ستارلاينر إلى المحطة الفضائية، سيقضي رواد الفضاء هناك حوالي أسبوع في العمل مع الطاقم الحالي، إكسبيديشن 71.

بعد ذلك، سينفصلون عن المختبر المداري ويعودون إلى المنزل، ويخضعون ستارلاينر لاختبار العودة والهبوط. وقد تم اختيار عدد قليل من مواقع الهبوط المحتملة في جنوب غرب الولايات المتحدة، بما في ذلك منطقة وايت ساندز للصواريخ في نيو مكسيكو.

كان ويلمور وويليامز يتدربان على رحلة ستارلاينر الأولى منذ سنوات. قال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا: "إنهم يعرفون المركبة من الداخل والخارج، وكانوا جزءًا من بيئة الاختبار التي طورت قدرة ستارلاينر". أقر جميع المشاركين في الإحاطة الإعلامية يوم الخميس الماضي أنهم قد يواجهون بعض التحديات غير المتوقعة، وأن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من هذه الرحلة المأهولة الأولى. قال فري: "إنه تذكير جيد لنا جميعًا بأن الفريق قد تدرب، وقام بتشغيل المحاكاة، وتشغيل النماذج، ولكن لا يوجد شيء أفضل من الطيران في بيئة الفضاء".

كما أعرب مسؤولو ناسا وبوينج عن ثقتهم في أن المركبة نفسها والفرق التي تتولى رحلتها مستعدة جيدًا لهذه المهمة. ردد رواد الفضاء هذه المشاعر عند وصولهم إلى مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. وقال ويلمور رداً على أسئلة الصحافة: "لم نكن لنكون هنا لو لم تكن جاهزة". "نحن جاهزون، المركبة الفضائية جاهزة، والفرق جاهزة."

إذا لم تتمكن ستارلاينر من الإطلاق لأي سبب من الأسباب في اليوم السادس، فستتاح لها فرص احتياطية في 7 و10 و11 مايو. بعد اكتمال اختبار طيران الطاقم وعودة رواد الفضاء إلى ديارهم، ستعمل وكالة ناسا على التصديق على المركبة الفضائية البعثات المستقبلية لجلب الطواقم من وإلى محطة الفضاء الدولية. تستهدف حاليًا عام 2025 لبدء مهمة Starliner.

قال فري قبل إطلاق ستارلاينر: "لا أريد أن أتقدم كثيرًا لأننا ما زلنا بحاجة إلى إطلاق مهمة ناجحة، ولكن عندما نفعل ذلك، وعندما نصادق على ستارلاينر، سيكون لدى الولايات المتحدة فضائيان بشريان فريدان من نوعه". وسائل النقل التي توفر تكرارًا بالغ الأهمية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية