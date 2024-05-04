غيابات بالجملة عن الزمالك أمام سموحة.. تعرف على السبب

تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستدعاة لمواجهة سموحة، العديد من الغيابات وذلك في المواجهة المقررة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

ويتقابل الزمالك وسموحة مساء الأحد المقبل على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، في خضم مواجهات الجولة 21 للبطولة المحلية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد فريق سموحة بالمركز السابع، ولديه 28 نقطة.

غيابات الزمالك أمام سموحة

- محمد صبحي بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

- حمزة المثلوثي راحة بسبب الإرهاق.

- مصطفى الزناري للإصابة في العضلة الخلفية.

- محمود علاء لوجهة نظر فنية.

- روقا بسبب عدم الجاهزية الفنية.

- يوسف أوباما لعدم الجاهزية الفنية.

- شيكابالا بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

- مصطفى شلبي للإصابة في العضلة الضامة.

- محمد عاطف لوجهة نظر فنية.

- مهاب ياسر لوجهة نظر فنية.

- الونش وعبد الشافي إصابات طويلة بالرباط الصليبي.