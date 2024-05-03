طائرة Boom's XB-1 تحطم سرعة الصوت

أعلنت شركة Boom أن طائرة الاختبار XB-1 الأسرع من الصوت حصلت على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) للتحليق بسرعة تتجاوز 1 Mach. ومن المقرر إجراء الاختبارات في وقت لاحق من هذا العام في Black Mountain Supersonic Corridor في موهافي، كاليفورنيا، ويمكن أن تساعد النتائج في إثبات جدوى التصميم في مجالات مثل استهلاك الوقود والسرعات وخصائص الطيران.

قال بليك شول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Boom Supersonic: "بعد الرحلة الأولى الناجحة لـ XB-1، أتطلع إلى أول رحلة تاريخية أسرع من الصوت". "نشكر إدارة الطيران الفيدرالية لدعم الابتكار وتمكين XB-1 من مواصلة مهمتها المهمة. دور إعلام مستقبل السفر الأسرع من الصوت."

تصل الموافقة بعد أسابيع فقط من رحلة تجريبية ناجحة لطائرة X-B1 بسرعات دون سرعة الصوت بواسطة طيارين اختباريين. ويتبع ذلك مراجعة شاملة وتقييمًا بيئيًا، ويتطلب وجود طائرة تشيس لتتبع XB-1 لمراقبة وتسجيل سلامة الطيران، وفقًا للشركة.



ستقوم الشركة بإجراء 10-20 رحلة قبل محاولة كسر سرعة الصوت. وقال بوم إنها "ستعمل على توسيع نطاق الرحلة بشكل منهجي خلال تلك الفترة" لتأكيد خصائص الأداء والتعامل، أثناء إجراء فحوصات على متن الطائرة لجميع الأنظمة وإظهار هامش آمن لحدود الرفرفة/الاهتزاز. سيكون طيار الاختبار تريستان "جيبيتو" براندنبرغ تحت السيطرة خلال أول رحلة أسرع من الصوت.

لكن رحلات الركاب لا تزال بعيدة المنال. إن XB-1 هي نسخة مصغرة من الهدف النهائي لـ Boom، وهي سفينة تجارية تسمى Overture ومن المتوقع أن تحمل أقل من 100 راكب بمستويات راحة "درجة الأعمال". وقالت الشركة إن الطائرة ستكون قادرة على الطيران من طوكيو إلى سياتل في أربع ساعات وثلاثين دقيقة.

وشهدت الشركة نصيبها من المشكلات، مع تأخر خطط الاختبار والانفصال عن الشركة المصنعة للمحرك الأصلي رولز رويس. دخلت الشركة بعد ذلك في شراكة مع شركة تدعى FTT لتطوير محركها النفاث المخصص "Symphony". ومع ذلك، فإن الشركة لديها بالفعل عملاء مصطفون، حيث قدمت الخطوط الجوية الأمريكية ويونايتد إيرلاينز طلبات شراء لطائرات متعددة.

تعمل وكالة ناسا أيضًا على طائرة أسرع من الصوت تسمى X-59 ذات ملف صوتي منخفض، لكن Boom Supersonic لم تقدم الكثير من التفاصيل حول كيفية خططها لتقليل الطفرة الأسرع من الصوت.