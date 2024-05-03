X يغير كيفية عمل زر الحظر

لم يخف Elon Musk أنه ليس من محبي زر الحظر. الآن، تعمل X على تغيير كيفية عمل الكتل على منصتها، على الرغم من أنها (في الوقت الحالي) لم تصل إلى حد رغبة Musk في تدمير الميزة بالكامل.

بدلاً من ذلك، يقوم X بتعديل رؤية الردود في سياق الكتلة. في السابق، كان بإمكان المستخدم حظر شخص ما على X مع الاستمرار في الرد على منشوراته. ولن يتمكن الشخص الذي تم حظره من مشاهدة هذا الرد أو معرفة أن الشخص الذي قام بحظره كان يتفاعل مع منشوراته.

يتم الآن التراجع عن ذلك حتى يتمكن المستخدمون من رؤية الردود المباشرة حتى لو قام الشخص الذي قام بالنشر بحظرهم. وفي منشور من الفريق الهندسي لشركة X، قالت الشركة إن التغيير "جزء من التزامنا المستمر بمواءمة ميزة الكتلة مع مبادئنا كساحة عامة للمدينة".

وألمح المنشور أيضًا إلى أنه قد يكون هناك المزيد من التغييرات القادمة على الكتل، والتي تعد واحدة من ميزات الأمان الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الخدمة. وقالت الشركة: "هدفنا هو السماح للمستخدمين بالتحكم في تجربتهم مع الحفاظ على الرؤية العامة للمشاركات". يبدو أن هذا يتماشى مع التعليقات السابقة من Musk، الذي قال في مناسبات متعددة أن ميزة "الحظر" التي تواجه الجمهور "لا معنى لها" وأنه "سيتم حذف الحظر باعتباره" ميزة "، باستثناء الرسائل المباشرة. "

في الوقت الحالي، التغييرات في الحظر ليست جذرية. في الواقع، قد يتم الترحيب بهم من قبل بعض المستخدمين الذين يريدون المزيد من الرؤية لما يقوله الناس عنهم على المنصة. لكن حقيقة أن X بدأ في تغيير رؤية المحتوى المحظور مسبقًا يمكن أن تكون أيضًا علامة على تغييرات أكثر أهمية قادمة.