آخر تحديثات أمان Windows تعطل شبكة VPN

تقول Microsoft إن التحديثات الأمنية لشهر أبريل لنظام التشغيل Windows قد تؤدي إلى كسر شبكة VPN الخاصة بك. (عفوًا!) كتبت الشركة في تحديث الحالة: "قد تواجه أجهزة Windows فشل اتصال VPN بعد تثبيت التحديث الأمني لشهر أبريل 2024 (KB5036893) أو تحديث المعاينة غير الأمنية لشهر أبريل 2024". إنها تعمل على الإصلاح.

أبلغ Bleeping Computer لأول مرة عن المشكلة، والتي تؤثر على أنظمة التشغيل Windows 11 وWindows 10 وWindows Server 2008 والإصدارات الأحدث. تقارير المستخدمين على Reddit متضاربة، حيث يقول بعض المعلقين إن شبكات VPN الخاصة بهم لا تزال تعمل بعد تثبيت التحديث، بينما يزعم آخرون أن اتصالاتهم المشفرة قد تعطلت بالفعل.

وكتبت مايكروسوفت: "نحن نعمل على إيجاد حل وسنقدم تحديثًا في الإصدار القادم".

لا يوجد حل مناسب حتى تقوم Microsoft بدفع تحديث مصحح. ومع ذلك، يمكنك التغلب على هذه المشكلة عن طريق إزالة تثبيت كافة التحديثات الأمنية. في توقيت مؤسف بالنسبة للرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، قال الأسبوع الماضي إنه يريد من مايكروسوفت أن تضع "الأمن فوق أي شيء آخر". لا أستطيع أن أتخيل أن يجعل العملاء (مؤقتًا) يختارون بين عدم استخدام VPN وفقدان أحدث وسائل الحماية، وهو ما كان يدور في ذهنه.

يزعم أحد مستخدمي Redditor على الأقل أن إلغاء تثبيت تطبيق VPN الخاص به وإعادة تثبيته أدى إلى حل المشكلة بالنسبة له، لذلك قد يكون من المفيد تجربة ذلك قبل الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة.

إذا قررت إلغاء تثبيت التحديثات الأمنية، فستخبرك Microsoft بالطريقة. وكتبت الشركة في ملاحظات التصحيح الخاصة بها: "لإزالة وحدة LCU بعد تثبيت حزمة SSU وLCU المدمجة، استخدم خيار سطر الأوامر DISM/Remove-Package مع اسم حزمة LCU كوسيطة". "يمكنك العثور على اسم الحزمة باستخدام هذا الأمر: DISM /online /get-packages.