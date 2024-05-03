تعديلات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم الجمعة ، تدريباته على ملعب (مختار التتش) استعداداً لمواجهة الجونة التي تقام غداً السبت في الجولة 21 للدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على مضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2-1 أمس الأول الأربعاء بإستاد برج العرب بالإسكندرية ليستعيد الفريق الأحمر نغمة الفوز في البطولة المحلة بعد الخسارة أمام الزمالك في لقاء القمة.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأهلاوية في لقاء الجونة بعد تأكد غياب المدافع رامي ربيعة لحصوله على 3 إنذارات.

ويميل كولر لإشراك خالد عبد الفتاح أساسياً في مركز قلب الدفاع بجوار محمد عبد المنعم خاصة أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق عائد من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويفكر المدرب السويسري أيضاً في عودة محمود متولي لقيادة خط الدفاع بعد مشاركته في المباريات الأفريقية مؤخراً في مركز الوسط المدافع واكتمال جاهزيته البدنية.

ويعاني الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد هاني من الإصابة التي تهددهما بالغياب عن لقاء الجونة فهاني اشتكى من كدمة في الكاحل بينما يعاني عبد القادر من إصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.