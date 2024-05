ألعاب PlayStation Plus لشهر مايو تتضمن Ghostrunner 2 وTunic الكلاسيكية الحديثة

كشفت شركة Sony للتو عن تشكيلة ألعاب PlayStation Plus لشهر مايو، وهناك بعض الميزات المهمة. تتضمن المجموعة Ghostrunner 2 وTonic وDestiny 2: Lightfall وEA Sports FC 24. معظم هذه الألعاب متاحة لكل من PS4 وPS5، باستثناء Ghostrunner 2 المخصصة للاعبي PS5 فقط.

لذلك دعونا نبدأ مع Ghostrunner 2. إنها لعبة صعبة للغاية، ولكنها جذابة باستمرار، من منظور الشخص الأول مع آلية اجتياز سريعة الوتيرة تذكرنا بألعاب مثل Mirror’s Edge. سوف تموت في كثير من الأحيان، مات مراجعنا 164 مرة على مستوى واحد، ومن المرجح أن تحب كل ثانية منه. إن الهلاك ليس بالأمر الكبير، حيث توجد نقاط تفتيش في كل مكان تقريبًا ويمكنك العودة إلى الحياة على الفور بضغطة زر. إنها أيضًا رائعة، حيث تقدم "حلقة لعب مُرضية يصعب الابتعاد عنها".

تونيك هو بطريقة أو بأخرى نالت استحسان النقاد والاستخفاف بها. تعتبر هذه المغامرة المتساوية القياس من أعلى إلى أسفل بمثابة جوهرة مطلقة، مع أسلوب لعب يعيد إلى الأذهان مغامرات Zelda القديمة. بالمدرسة القديمة، نعني المدرسة القديمة حقًا. تشبه Tunic إلى حد كبير لعبة Zelda الأولى لـ NES، حيث لا توجد علامات موضوعية، ولا توجد مدن مليئة بالقرويين اللطيفين ولا يوجد الكثير من القصة. لقد دخلت للتو إلى العالم وتم تكليفك بالاستكشاف. الألغاز صعبة والقتال يمكن أن يكون أكثر صعوبة. إنه مصقول تقريبًا مثل عنوان Nintendo وبطل الرواية هو ثعلب لطيف. لا تستطيع ان تحبه؟



تعد EA Sports FC 24 أحدث إصدار في سلسلة كرة القدم الرائدة للشركة. هناك أكثر من 19000 لاعب مرخص بالكامل و700 فريق و30 دوري، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات. هذه هي في الواقع المرة الأولى في تاريخ الامتياز التي يمكن أن يتواجد فيها الرجال والنساء على أرض الملعب معًا. هذا أنيق جدًا. وهي تتميز باللعب المشترك مع Xbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي وXbox One.



Destiny 2: Lightfall عبارة عن توسعة تضيف خطافات تصارع إلى ترسانة اللعبة. هناك فئة فرعية جديدة من Darkness تسمى Strand والعديد من الامتيازات والأسلحة والدروع المحدثة والمزيد. تم تعيينه أيضًا في مدينة نيون، وهو تغيير لطيف في الوتيرة. كان هذا في الواقع أول توسعة للعبة Destiny 2 تم إصدارها بعد أن اشترت شركة Sony Bungie.

ستكون جميع هذه الألعاب قابلة للعب في 7 مايو. وستكون Ghostrunner 2 وTonic وDestiny 2: Lightfall متاحة للتنزيل حتى 3 يونيو، وEA Sports FC 24 حتى 17 يونيو. ولتحقيق هذه الغاية، فإن ألعاب PS Plus لشهر أبريل على وشك الإصدار. كتلة التقطيع. لديك فقط حتى 6 مايو لتنزيل Immortals of Aveum وMinecraft Legends وSkul: The Hero Slayer.

قد يتضمن علاجًا آخر لمشتركي PS Plus. لعبة Metroidvania Animal Well، أول لعبة ينشرها مستخدم YouTube الشهير Dunkey، سيتم إصدارها لليوم الأول في 9 مايو.