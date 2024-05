NVIDIA تستعرض تجارب لعب ثورية عبر تقنية RTX المزودة بالذكاء الاصطناعي

تركّز جهود هذا الأسبوع على تطوير الألعاب وتقديم تجربة لعب غير مسبوقة بفضل قدرات تقنيات NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex و تأثيرات تتبع الأشعة المتقدمة. سواء كان ذلك من خلال القوة المُضافة عبر التحديثات الجديدة لأداة تعديل الألعاب NVIDIA RTX Remix أو من خلال تعزيز أداء ألعاب مثل EVERSPACE 2 عبر تقنية DLSS 3، إليكم أحدث التطورات.

ترقية أداة RTX Remix إلى الإصدار التجريبي المفتوح مع دعم DLSS 3.5 وإعادة بناء الأشعة

بفضل التحديثات الأخيرة لمجموعة أدوات تعديل الألعاب Nvidia RTX Remix، بات من الممكن استخدام تقنية DLSS 3.5 مع نظام إعادة بناء الأشعة (Ray Reconstruction) لإعادة إحياء لعبة قديمة تحبها وتوفير تجربة لعب مُجددة بالكامل. صُممت أداة RTX Remix المعتمدة على منصة NVIDIA Omniverse لتمكين المطورين من إعادة تصميم الألعاب الكلاسيكية بتقنية تتبع الأشعة الكاملة، وتقنية تعزيز الأداء NVIDIA DLSS، إضافة لتقنية NVIDIA Reflex، وأصول رقمية ذات مظهر محسن، وأدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لتعديل القوام.

بعد إطلاق الإصدار التجريبي المفتوح من RTX Remix في يناير، تقدم NVIDIA ميزات وتحسينات جديدة، أبرزها إضافة تقنية DLSS 3.5 مع إعادة بناء الأشعة، والتي تعمل على تحسين جودة الصورة في كل مشروع تعديل للألعاب.

يعمل نظام NVIDIA DLSS 3.5 القائم على الذكاء الاصطناعي على تحسين تقنيات العرض المُتاحة سابقًا بهدف تعزيز دقة وجودة وتجاوب تأثيرات تتبع الأشعة كما في مشروع تعديل لعبة Portal with RTX. وقد استجاب مجتمع مختصي تعديل الألعاب باستخدام هذه التقنية مع RTX Remix في مشاريع مثل تعديل ألعاب Half-Life 2 و Dark Messiah of Might and Magic وDeus Ex.

دعم تقنية DLSS في ألعاب EVERSPACE 2 و Gray Zone Warfare و MotoGP 24

لا تقتصر تحديثات لعبة EVERSPACE 2، لعبة إطلاق النار السريعة لمركبات الفضاء المخصصة للاعب واحد، على الترقية إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 مع حزمة Incursions فحسب، بل تتخطاها إلى القفز من تقنية DLSS 2 إلى DLSS 3. مما ينتج عنه مضاعفة معدلات الإطارات بمعدل 2X عند دقة 4K وذلك بفضل قدرة DLSS 3 على توليد إطارات إضافية، في حين تعمل تقنية NVIDIA Reflex على جعل اللعبة أسرع استجابة.

تتوفر لعبة Gray Zone Warfare، وهي لعبة تصويب تكتيكية تنقلك إلى قلب ساحة المعركة، وأحد أكثر عشرة ألعاب ترقبًا على منصة Steam، مع دعم تقنية DLSS 3 Frame Generation. بفضل هذه التقنية، ترتفع معدلات الإطارات بمقدار 2.7X عند استخدام دقة 4K ومع إعدادات الرسوميات القصوى (Epic). علاوة على ذلك، يمكن لجميع اللاعبين الذين يستخدمون بطاقات GeForce تمكين تقنية NVIDIA Reflex للحصول على تجربة أسرع استجابة بتأخير أقل للنظام بنسبة تصل إلى 54%.

وفي سياق متصل، تُصدر لعبة MotoGP 24 في 5 مايو مع دعم تقنية DLSS 2 لتحفيز اللاعبين على تشغيل محركاتهم وترك بصمة فريقهم في تاريخ بطولات السباقات الأهم مع أداء فائق من أول يوم.