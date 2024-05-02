سلسلة HUAWEI nova 12 تكشف عن مستقبل تقنية السيلفي

تستعد هواوي لإطلاق تشكيلة جديدة من سلسلة هواتفها الرائدة HUAWEI nova 12 في مصر قريبًا، والتي تتميز بابتكارات متقدمة في مجال التصوير الذاتي، مع التأكيد على دمج أداء قوي ضمن تصميمات رشيقة وأنيقة.

تم تصميم سلسلة nova 12 خصيصًا لتلبية احتياجات عشاق الموضة والمهتمين بأحدث التقنيات، محافظةً على خصائص nova المعهودة كالتصميم الفائق النحافة، وحلقة Star Orbit Ring المتلألئة، والألوان الزاهية والجذابة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم هواوي في أحدث إصداراتها من الهواتف الرائدة تطورات بارزة في تكنولوجيا الكاميرا، وتقنيات الشحن الفائق السرعة، وتحديثات متقدمة في واجهة المستخدم EMUI 14.

تواصل سلسلة HUAWEI nova 12 الجمع بين الأناقة التصميمية والتقدم التكنولوجي دون المساس بالأداء العالي. يبرز هاتف HUAWEI nova 12s بتصميمه النحيف والخفيف، معززًا بتصميم Extreme R Angle الذي يضيف لمسة من الفخامة والعصرية. يورث كل من HUAWEI nova 12s و 12 SE التصميم الأيقوني لحلقة Star Orbit Ring، التي تعد علامة مميزة لهواتف nova الذكية.

يتخطى هاتف HUAWEI nova 12i الحدود مع تصميم Super Star Orbit Ring الجديد، الذي يستلهم جمالياته من النظام الكوني والتناغم السماوي. تصميمات Star Orbit Ring و Super Star Orbit Ring تتميز بتوهج سماوي يشبه تألق النجوم، مما يجعلها محط الأنظار وتعكس روعة الفضاء.

تأتي سلسلة HUAWEI nova 12 في مجموعة من الألوان الجذابة للانتباه؛ من اللون الأزرق بنمط البتلات لهاتف HUAWEI nova 12s إلى اللون الأخضر الزمردي لهاتف HUAWEI nova 12i، حيث يمثل كل لون بشكل مميز الشخصيات العاطفية والأساليب الواثقة للجيل الجديد.

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي الحالي، والذي تتصدر فيه الكاميرات الأمامية المشهد غالبًا، تتجاوز سلسلة هاتف HUAWEI nova 12 حدود تقنية السيلفي، مما يتيح للمستخدمين تحويل أنفسهم إلى نجمات nova. ومرة أخرى، فإن الهاتف الذي يتصدر القمة هو هاتف HUAWEI nova 12s الذي يتميز بكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 60 ميجابكسل، مما يوفر واحدة من أعلى دقة للكاميرات الأمامية بين الهواتف الذكية في هذه الفئة السعرية. بفضل الزاوية العريضة للغاية التي تبلغ 100 درجة، سيتمكن المستخدمون من التقاط صور جماعية أكبر وخلفيات واسعة للمناظر الجبلية أو المناظر الحضرية المترامية الأطراف. واستكمالًا لقدراتها المتميزة في مجال الصور الشخصية، تقدم سلسلة HUAWEI nova 12s نظام كاميرا خلفية متعدد الاستخدامات - كاميرا رئيسية Ultra-Vision بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بزاوية عريضة 8 ميجابكسل والتي توفر طرقًا لا حصر لها لالتقاط صورك.

كذلك، فإن هاتفي HUAWEI nova 12 SE و nova 12i يقدمان سحر الدقة العالية للكاميرات. حيث يأتي كلاهما مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة كبيرة F1.9 للحصول على أداء ممتاز في الإضاءة المنخفضة. ويأخذ هاتف HUAWEI nova 12 SE الأمر إلى أبعد حد مع نظام كاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 32 ميجابكسل.