تراجعنسبة البطــالةإلى ٦٪

حسن شحاتة وزير العمل فى حوار مع «الوفد»:

صرف ٦ منح سنوياً للعمالة غير المنتظمة

ميكنة خدمات الوزارة وإطلاقها على منصة مصر الرقمية

طفرة كبيرة فى تدبير الوظائف بالداخل والخارج

٢٩ مليون جنيه.. إجمال إعانات الطوار خلال عام

أكدحسن شحاتةوزير العمل،انخفاض نسبةالبطالة منخلال توفيروظائف فىالداخل والخارج،ومن بينهاتخصيص نسبةلتشغيل ذوىالهمم. كماأكد اهتمامالدولة بشكلعام ووزارةالعمل بشكلخاص بتمكينالمرأة منخلال تدريبهاومساعدتها علىإقامة المشروعاتالصغيرة.

بالتزامنمع الاحتفالبعيد العمالالتقت «الوفد» وزير العمل،ليجيب عنكثير منالتساؤلات التىتدور فىأذهان المواطنينخلال الفترةالراهنة، وهذانص الحوار.

●فىالبداية.. لماذاتمتغييراسمالوزارة من «القوىالعاملة»إلى«العمل»؟

- تغيير اسم الوزارة جاء بناءً على طلب تقدمنا به إلى مجلس الوزراء، ولاقى قرار تغيير الاسم إلى وزارة العمل قبولًا محليًا وعربيًا ودوليًا، وذلك لأنه كان لا توجد وزارة باسم القوى العاملة فى أى دولة إلا مصر، وأيضاً مسمى القوى العاملة هو خاص بالعمال فقط، بينما فى الواقع الوزارة معنية بكل القضايا المرتبطة بملف العمل سواء أصحاب الأعمال أو الحكومة أو سوق العمل، وأيضاً ملف التدريب والتأهيل.

وبالتالىكانمسمى«القوىالعاملة» لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، لذا جاء تغيير الاسم إلى «وزارةالعمل» لترسيخ مفهوم التمثيل الثلاثى لأطراف العمل، وأيضاً ترسيخ كل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعى الذى تدعو إليه كل المؤسسات الدولية والعربية.

وأصبحاسموزارةالعمل،يتماشىمعكلالتشريعاتالمعنيةبأطرافالإنتاجالثلاثة،نظرًالاعتبارهاجهةتدافععنالعاملوصاحبالعملوالحكومة،وليسطرفًاواحدًا.

●حدثناعنجهودالوزارة فى ملفتحسينالأجور وضمان تطبيقهافىالقطاع الخاص.

- نحن نسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من خلال إخطار الشركات والمتابعة من قِبل مديريات العمل بالمحافظات ومفتشى العمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار الذى صدر من المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بداية من شهر مايو الجارى.

وقامتالدولةبقيادةالرئيسالسيسىرغمالتحدياتالاقتصاديةالتىيشهدهاالعالمكله،برفعأجورالعاملينبالقطاعينالحكومىوالخاصخلالالـ5 أعوام الماضيين عدة مرات، ليصل إلى 6000 جنيه كحد أدنى فى مارس 2024 بعدما كان 1200 جنيه قبل عام 2017.

وتبلغالزيادةفىمخصصاتالأجورحوالى573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، وذلك لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات موازنة العام المالى الحالى التى تبلغ 470 مليار جنيه، إذ تسعى القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

●كيفنجحتوزارةالعملفىخفضنسبةالبطالة لتصبح 6.9% بعدما كانتتسجل13% فىعام2014؟

- قامت الوزارة بالعمل مع الجهات الوطنية الشريكة فى الدولة، على خفض نسبة البطالة، وذلك من خلال توفير الوظائف فى الداخل والخارج والإعلان عنها فى النشرة القومية للوظائف التى تعلنها إدارة التشغيل كل 15 يومًا،وأيضاًملتقياتالتوظيفالتىتقامبالتعاونمعشركاتالقطاعالخاصفىمختلفالمحافظات،والتعاونمعشركاتإلحاقالعمالالمصريةالمرخصلهابممارسةالنشاط،وأيضاًمكاتبالتمثيلالعمالىبالخارج.

نجحنافىتنظيمحوالى30 ملتقى توظيف بالمحافظات العام الماضى 2023، ووصل عدد الوظائف التى تم توفيرها للشباب فى الداخل والخارج إلى 7 ملايينو240 ألفًا و77 فرصة عمل، فى الفترة من 2014 إلى 2023.

أماعنعددالوظائفالتىتمتوفيرهامنذبداية2023 حتى الآن وصل لـ589 ألفًا و963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفًا و309 فرص عمل بالخارج. وفيما يخص تشغيل ذوى الهمم وتطبيق نسبة الـ5% فىالشركات،فقدوصلعددالوظائفالتىتمتوفيرهالهمفىالفترةمن2014 حتى بداية 2023 إلى 94811 فرصةعمل،وبدايةمنيناير2023 حتى الآن وصل عدد فرص العمل الخاصة بذوى الهمم إلى 13832 وظيفة.

●ماهىأهداف«الاستراتيجيةالوطنية للتشغيل» التى تعملونعليها؟

- نسعى لسرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تهدف إلى القضاء على البطالة، ودراسة سوق العمل، وتوحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة خدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى.

وتهدفأيضاًالاستراتيجيةإلىخلقفرصعملجديدةللشبابتتواكبمعالمتغيراتالاقتصاديةوالتحولاتالتكنولوجية،بالإضافةلتعزيزثقافةالعملالحروالاستثمارفىالتشغيل،وتدعمالاستراتيجيةالأشخاصذوىالهمم،والمرأةالعاملةوإتاحةفرصالعملأمامها،وأيضاًدمجالاقتصادالرسمىوغيرالرسمى. وتؤكدالاستراتيجيةالوطنيةللتشغيلعلىضرورةالاستثمارفىالتعليموالتدريبالمهنىللإسراعمنالتحولالتكنولوجى،ومواكبةمنظومةالتعليموالتدريبلمتطلباتسوقالعمل.

●كيفتدعمالوزارة تطوير ملفالتدريب المهنى لمواكبةاحتياجات سوق العمل؟

- نسعى لدعم وتطوير ملف التدريب المهنى لتنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج وذلك من خلال 75 مركزًاثابتًاومتنقلًاعلىمستوىمحافظاتالجمهورية،بالإضافةلـ10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق، ويتم التدريب بالمجات فى القرى التى تقع فى نطاق مبادرة حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك. واستكمالًا لجهود دعم ملف التدريب المهنى، أطلقنا فى منتصف شهر يناير 2024 مشروع «مهنى2023»،بالشراكةمعالقطاعالخاص،وذلكللارتقاءبالمستوىالمهارىللشبابإلىالمستوىالمطلوبفىسوقالعملالعالمى،وأيضاًلتلبيةاحتياجاتسوقالعملالداخلىوالخارجى.

●ماهىآخرمستجدات ملف العمالةغيرالمنتظمة.

- العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وكانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة وصريحة بتقديم كل أشكال الدعم لهم خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا.

وفىالفترةمن2014 حتى 2023، اتبعت الدولة سياسات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة من بينها المنحة الرئاسية الاستثنائية بصرف مبلغ 4586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كان من بينها مبلغ 1400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك لمنح مبلغ 500 جنيه دعمًا لتلك الفئة. ووصل إجمالى المبالغ المصروفة على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسلجين بقواعد بيانات الوزارة، منذ يناير 2023 حتى الآن، إلى 9 ملايينو46 ألفًا و218 جنيهًا، استفاد بها حوالى 289 ألفًا و125 عاملًا، فضلًا عن الرعاية الصحية والطبية لهم.

كماقمنافىبداية2024، باستحداث منحتين جدد لهم وبالتالى تصبح عدد المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح،بالإضافةلصرفإعانةفوريةتصللـ200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.

ونسعىإلىإطلاقالمنصةالإلكترونيةالخاصةبالعمالةغيرالمنتظمةلتقديمالخدماتلهمإلكترونيًا،وذلكتماشيًامعسياسةالتحولالرقمىوميكنةالمنظومة،لتسهيلإجراءاتتسجيلالبياناتوالمعلوماتعلىالمقاولينوأصحابالأعمالوالشركاتالوسيطةالتىيعملبهاعمالةغيرمنتظمة،إذتضمنتلكالمنصةالإلكترونيةصحةودقةقاعدةالبيانات،وبالتالىتقديمالخدماتبشكلأسرعوأدق.

وتسعىالوزارةفىالعامالجارى2024، للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم الخدمات الطبية من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات لتقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

●وماذاعنصندوقإعانات الطوارئ للعمال؟

- تجاوزت نفقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال وحمايتهم الاجتماعية، 2 مليارو217 مليونًا و400 ألف جنيه منذ إنشائه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، واستفاد من تلك المبالغ حوالى 423 ألفًا و832 عاملًا فى 3985 منشأة.

كماأنفقالصندوقإعاناتفىالفترةمن1 مايو 2023 حتى أبريل 2024 حوالى 29 مليونًاو800 ألف جنيه، استفادت منها 30 منشأةيعملبها5177 عاملًا، إذ يقوم الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم للتحديات والأزمات المالية.

●ماهودورالوزارة تجاه الشبابالراغبين فى السفرللعملبالخارج؟

- توعية الشباب الراغب فى السفر للعمل بالخارج أمر ضرورى، لذا نحرص على تقديم خدمات أفضل لهم وتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم، ففى عام 2023 تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم وعاجل.

وافتتحنافىيوليو2023، وحدة «توجيهماقبلالمغادرة» بمقر الوزارة القديم فى مدينة نصر، لتوفير المعلومات الدقيقة وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقى وحماية الظروف التى تضمن العمل اللائق للشباب المسافر.

ويتمثلنهدالمنظمةالدوليةللهجرةتجاهالتوجيهقبلالمغادرةفىالاستفادةمنالمعلوماتعبر11 مجالًا من مجالات العمل، تبدأ من قرار السفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعى المالى، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج، وتوفير المعلومات للمهارجين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم فى حالة الاستغلال، وكل ذلك تنفذه الوزارة متمثلة فى الوحدة التى بدأت عملها بالفعل.

●وماهىعنجهودوزارةالعمللتمكين المرأة؟

- يعد تمكين المرأة من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة، لتأهيلها إلى سوق العمل وتمكينها اقتصاديًا، وعلى سبيل المثال نجاح البرنامج التدريبى الذى استهدف 305 سيدات لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة ودمجهن فى سوق العمل إيمانا بدور المرأة فى التنمية. وللمرأة نصيب كبير فى ملتقيات التوظيف التى تعلن عنها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن ضمن الاهتمام الكبير بالمرأة أنشأت الوزارة «وحدةالمساواةبينالجنسينوالتمكينالاقتصادىللمرأة»،وأصدرنا«دليلالتفتيشالمستجيبللنوعالاجتماعى».

وقمتبإصدارقرارينلإعادةتنظيمتشغيلالنساءليلًامعاتخاذالإجراءاتاللازمةلحمايتهنوتوفيربيئةعملآمنةووسيلةانتقالوفقًاللقانون،وإلغاءالقيودالواردةعلىعددمنالمهن،بالإضافةللمشاركةفىإطلاقالخطةالوطنيةلتحقيقالمساواةبينالجنسينفىمجالالعمل2022- 2027.

كل ذلك وغيره من الجهود يسير فى اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى اطلقتها تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد إيماننا بالدور الريادى للمرأة المصرية.

●فىالختام.. حدثناعنآخرمستجدات ملف التحولالرقمى والإلكترونى لوزارةالعمل؟

- تواصل الإدارات المعنية بملف التحول الرقمى العمل لسرعة الانتهاء من إطلاق كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا من بينها خدمات كعب العمل وتراخيص مزاولة المهنة وشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص عمل الأجانب فى، وأيضاً منظومة العمالة غير المنتظمة، وغيرهم من الخدمات.

ويعدتحويلمنظومةالعمالةغيرالمنتظمةإلىرقميةتماشيًامعالتغيراتالتىطرأتعلىسوقالعملالمحلىوالعالمىأحدأهمالمشروعاتالتىتعملعليهاالوزارةللانتهاءمنهاخلالالفترةالمقبلة،بالإضافةللانتهاءمنمراحلالبوابةالجيومكانيةالمعلوماتيةلمؤشراتأداءوزارةالعمل،وأيضاًمنصةالتدريبالمهنى،وكلذلكتمهيدًاللإطلاقعلىمنصةمصرالرقمية.