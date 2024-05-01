أجهزة إل جي تستقطب الأنظار في معرض الشرق الأوسط وإفريقيا 2024

استضافت شركة إل جي إلكترونيكس الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية مؤخراً معرض إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2024 في فندق كونراد بأبوظبي تحت شعار العلامة التجارية "نعيد الابتكار معاً".

شهد الحدث، الذي ركّز على عرض أحدث الابتكارات وبناء العلاقات الوثيقة مع أصحاب الأسهم، حضوراً واسعاً لأكثر من 500 ضيف تمكن كل منهم من تجربة كل منتج بشكل مباشر.

عرضت إل جي إلكترونيكس خلال الحدث منتجاتها وابتكاراتها الجديدة في قسم الأجهزة المنزلية التي تعمل على تحسين الحياة اليومية وتضم أيضاً الوظائف وإمكانات التخصيص والترقية الفريدة، وشمل مجال تركيز مجموعة منتجات الأجهزة المنزلية البرادات والغسالات والمكانس الكهربائية وحلول التكييف والمزيد.

قال إيل هوان لي، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعليقاً على هذا الحدث: "يُعتبر معرض إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2024 المكان الذي يتم فيه عرض أحدث ابتكاراتنا. ونضع احتياجات عملائنا في الاعتبار خلال كل خطوة من خطوات التطوير، وتُعدّ المنتجات التي نعرضها هنا شهادة على ذلك. ونعمل على تلبية متطلبات العملاء ونقدم أيضاً المزايا الإضافية لتوفير تجربة فريدة وتصميم أنيق ومزايا مبتكرة لتعزيز منزلهم".

كما عرضت إل جي إلكترونيكس برادها الشهير المزود بميزة MoodUP التي تضيف خيارات الألوان الفريدة لتمنح إطلالة فريدة لأي مطبخ. ويستطيع المستخدمون الاختيار من ضمن 22 لون للوحة الباب العلوية و19 لون للوحة السفلية عبر تطبيق LG ThinQ. وبالإضافة إلى تصميمه الجميل، يأتي براد LG MoodUPTM الجديد مزوداً بثلاثة أبواب LED وباب رابع شفاف.

يمكن تخصيص ألوان الأبواب اللوحية من خلال تطبيق LG ThinQ، في حين يتميز الباب الشفاف بخاصية InstaView الشهيرة من "إل جي" التي تُظهر المحتويات داخل البراد بنقرتين بسيطتين، كما يتميز أيضاً بمكبرات صوت مدمجة تعمل بتقنية بلوتوث، مما يجعله مثالياً لتشغيل الموسيقى أثناء الطهي.

ولا تنتهي حلول إل جي إلكترونيكس لترقية مطبخكم عند هذا الحد، بفضل مجموعة المطبخ المدمجة الواسعة التي تأخذ في الاعتبار كفاءة استخدام الطاقة والمزايا سهلة الاستخدام والتصاميم الأنيقة. وتتكون هذه المجموعة الفريدة من فرن InstaView وغسالة أطباق QuadWash وبراد مُزوّد بفريزر سفلي وفرن ميكروويف. ويمتلك كل منتج في هذه المجموعة مزايا خاصة ويمكنه الارتقاء بالمطبخ بشكل فردي، وتضم هذه المجموعة أبرز المنتجات التي يمكنها أن ترتقي بتجربتكم في المطبخ إلى مستويات جديدة.

وقدّمت الشركة أيضاً المكيّفات السكنية مثل مجموعة ARTCOOL التي تتميز بالضاغط العاكس المزدوج LG DUAL Inverter Compressor، وهو عنصر أساسي في المكيّف يوفر تبريداً قوياً دون التأثير على الكفاءة. ويعمل الضاغط العاكس المزدوج على تعزيز أداء التبريد إلى الحد الأقصى من أجل تبريد أسرع مع توفير الطاقة عبر التشغيل الأمثل للضاغط. ويمكن للمقيمين الحصول على تبريد أقوى، حيث يعمل هذا الضاغط العاكس المزدوج بشكل أسرع من الضاغط التقليدي غير العاكس، ويضمن التبريد الدقيق من خلال الحفاظ على درجة حرارة محددة حتى أثناء التشغيل عند الحد الأدنى.