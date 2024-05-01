الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: هناك غضب في الأهلي من الضغوط على لاعبيه الدوليين

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يرفض الضغوط الكبيرة على لاعبيه الدوليين في ظل رغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في ضم اللاعبين مبكرًا للمعسكر القادم الذي من المفترض انطلاقه يوم 27 مايو.

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وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي علق على هذه الضغوط، ومارسيل كولر يرفض فكرة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر يوم 27 مايو".

وأضاف: "الأهلي يريد التعامل مثل باقي الأندية العالمية، لأن الأجندة الدولية تبدأ يوم 3 يونيو، وهي أزمة ستظهر بين النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة".

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