مايكروسوفت تقيم معرض Xbox Game Showcase في 9 يونيو

أعلنت Microsoft رسميًا عن معرض ألعاب Xbox القادم. وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن النسخة الصيفية ستكون يوم الأحد 9 يونيو الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.

سيتبع الحدث "[منقح] مباشر" غامض ربما لا يكون غامضًا إلى حد كبير. يبدو الشعار التشويقي وكأنه شيء مقتبس من امتياز Call of Duty، وقد أشارت التقارير بالفعل إلى وصول الدفعة التالية من مطلق النار العسكري هذا العام. تصف Microsoft الحدث المباشر بأنه "تعمق خاص في الدفعة التالية من الامتياز المحبوب."

لمزيد من القمع، تقول The Verge إنها أكدت أن الحدث سيركز على امتياز Activision-Blizzard طويل الأمد. سيكون هذا أول عرض لـ Xbox مع صانع Call of Duty رسميًا في قبضة Microsoft.

تريد الشركة أن تلفت الأنظار بمحفظتها الجديدة بعد الاستحواذ، وستستخدم Xbox الأسبوع بأكمله (الذي يتزامن مع Summer Game Fest) لزيادة تشكيلتها. وكتبت الشركة: "يبدأ البث المزدوج الميزة في 9 يونيو أيضًا بتغطية لمدة أسبوع هنا على Xbox Wire وThe Official Xbox Podcast، والذي يضم تحديثات وتعمقًا في عدد كبير من الألعاب".