إصلاح خوارزمية Instagram يؤدي إلى مكافأة المحتوى الأصلي

يقوم Instagram بإصلاح خوارزمية التوصية الخاصة به لـ Reels لتعزيز "المحتوى الأصلي" في خطوة سيكون لها آثار كبيرة على حسابات التجميع وغيرها التي تعيد نشر أعمال المستخدمين الآخرين بشكل أساسي. تعمل الشركة أيضًا على تغيير الطريقة التي تصنف بها Reels في محاولة لمنح الحسابات الصغيرة مزيدًا من التوزيع في التطبيق.

وفي تدوينة تعلن عن التغييرات، قالت الشركة إنها تحاول "تصحيح" نظام التصنيف الخاص بها بحيث يكون للحسابات ذات المتابعين الأصغر وقتًا أسهل في توسيع نطاق وصولها. توضح الشركة: "من الناحية التاريخية، نظرًا لكيفية تصنيفنا للمحتوى، فقد حصل منشئو المحتوى الذين لديهم عدد كبير من المتابعين ومجمعي المحتوى المعاد نشره على وصول أكبر للتوصيات مقارنة بمنشئي المحتوى الأصلي الأصغر حجمًا". "نعتقد أنه من المهم تصحيح هذا الأمر لمنح جميع منشئي المحتوى فرصة متساوية أكثر للوصول إلى جماهير جديدة."

من غير الواضح بالضبط كيف يقوم Instagram بتعديل توصياته لجعلها "أكثر مساواة"، لكن الشركة تشير إلى أن الخوارزمية لن تعطي الأولوية بعد الآن للحسابات التي لديها عدد أكبر من المتابعين. "يتم عرض المحتوى المؤهل ... لجمهور صغير نعتقد أنه سيستمتع به، تقول الشركة: "بغض النظر عما إذا كانوا يتابعون الحساب الذي نشره أم لا"، "بينما يتفاعل هذا الجمهور مع المحتوى، يتم عرض مجموعة البكرات الأفضل أداءً على جمهور أوسع قليلاً، ثم يتم عرض أفضلها على الجمهور. وحتى مجموعة أوسع، وما إلى ذلك. سيتم طرح التغيير "خلال الأشهر المقبلة"، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى منشئو المحتوى تأثيرات هذا التحديث.

ومع ذلك، قد تكون تغييرات التطبيق حول "المحتوى الأصلي" أكثر إلحاحًا. يقول Instagram إنه سيستبدل بشكل نشط Reels المعاد نشرها بالمقطع "الأصلي" في اقتراحاته عندما يكتشف قطعتين من المحتوى المتطابق. سيتم أيضًا تمييز الحسابات التي تشارك Reels المُعاد نشرها بعلامة تشير بشكل بارز إلى المنشئ الأصلي. تقول الشركة إن هذه التغييرات لن تنطبق على منشئي المحتوى الذين يقومون بإجراء تغييرات "مهمة" مثل تسجيل التعليقات الصوتية أو مقاطع التفاعل، أو إذا تم "تحرير المنشورات بشكل مادي لتصبح ميمًا".

سيتم معاقبة الحسابات المجمعة التي تنشر منشورات من الآخرين "بشكل متكرر" بشكل أكثر قسوة. يقول Instagram إنه سيتوقف عن التوصية بـ Reels من هذه الحسابات تمامًا إذا قاموا بنشر محتوى غير أصلي 10 مرات أو أكثر خلال الثلاثين يومًا الماضية. يمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى إحداث فجوة في الوصول إلى حسابات التجميع الشائعة التي تشارك مقاطع مستخدمين آخرين، غالبًا من أجل الترويج لروابط التسوق التابعة والمخططات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن كل هذه التغييرات في الوقت الحالي تنطبق فقط على Reels وليس على أنواع أخرى من المنشورات على Instagram (قال متحدث رسمي إن الشركة "ستستكشف التوسع إلى تنسيقات أخرى في المستقبل".) تعكس التغييرات أيضًا على نطاق واسع حقيقة أن Instagram لديه حاول تقليل أهمية عدد المتابعين. وقد أدى ذلك إلى إحباط بعض منشئي المحتوى الذين يشكون من أن معظم متابعيهم لا يرون منشوراتهم في خلاصاتهم.

في الأسابيع الأخيرة، انتقل رئيس Instagram آدم موسيري إلى Threads لتلقي شكاوى من العديد من منشئي المحتوى الذين يشاركون إحصائيات حساباتهم ويطالبون بمعرفة سبب عدم رؤية المزيد من متابعيهم لمنشوراتهم. وفي أحد التبادلات الأخيرة، سأل مصور الطبيعة نيت لويبي، الذي لديه 142 ألف متابع على إنستغرام، موسيري عن سبب وصول منشور مشهور إلى حوالي 20 بالمائة فقط من متابعيه. وفي رده، أشار موسيري إلى أن هذه هي الطريقة التي تهدف بها خوارزمية إنستغرام إلى العمل.

لذلك، في حين أن هذه التغييرات الأخيرة موجهة إلى Reels على وجه التحديد، تشير التحديثات إلى أن Meta ستستمر في التركيز على مقاييس أخرى إلى جانب عدد المتابعين. قد يكون ذلك مخيبا للآمال بالنسبة لأولئك الذين كونوا جمهورا كبيرا على مدى عدة سنوات، ولكن يبدو أن ميتا تنظر إليه على أنه وسيلة أفضل لتحقيق تكافؤ الفرص للحسابات الصغيرة.

قام Instagram سابقًا بتحديث خوارزميته في عام 2022 من أجل إعطاء الأولوية للمحتوى الأصلي. وقال موسيري في ذلك الوقت إنه لا يريد أن "يبالغ التطبيق في تقدير قيمة مواقع تجميع المحتوى"، على الرغم من اعترافه بأنه من الصعب معرفة "بالتأكيد" متى يكون جزء من المحتوى أصليًا. ومع ذلك، مهما كانت التغييرات التي تم إجراؤها في ذلك الوقت، فقد لا تكون كافية إذا كانت الشركة لا تزال تحاول "تصحيح" الاختلالات بعد عامين كاملين.