200 مليون دولار غرامة على أكبر شركات الاتصالات الأمريكية لبيع بيانات موقع العميل

فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية على أكبر شركات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة غرامة جماعية بقيمة 200 مليون دولار لبيعها إمكانية الوصول إلى معلومات موقع عملائها دون موافقة. وحكم على شركة AT&T بدفع 57 مليون دولار، في حين يتعين على شركة Verizon دفع 47 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، تواجه Sprint وT-Mobile عقوبة بقيمة إجمالية قدرها 92 مليون دولار معًا، منذ اندماج الشركتين قبل عامين. أجرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تحقيقًا متعمقًا في الكشف غير المصرح به عن شركات النقل وبيع بيانات الموقع في الوقت الفعلي للمشتركين بعد ظهور أنشطتها في عام 2018.

لتلخيص هذه الممارسة على حد تعبير مفوضة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنورسيل: باعت شركات النقل "معلومات الموقع في الوقت الفعلي لمجمعي البيانات، مما سمح لهذه البيانات الحساسة للغاية بأن ينتهي بها الأمر في أيدي شركات سندات الكفالة، وصائدي الجوائز، وغيرهم من الأشخاص المشبوهين". ممثلين." وفقًا للوكالة، بدأ المخطط في الانهيار بعد التقارير العامة التي تفيد بأن عمدة ولاية ميسوري كان يتتبع العديد من الأفراد باستخدام معلومات الموقع التي تحصل عليها شركة تدعى Securus من شركات الاتصالات اللاسلكية. توفر Securus خدمات الاتصالات للمرافق الإصلاحية في البلاد.

وبينما أوقفت شركات النقل أنشطتها في النهاية، قالت الوكالة إنها واصلت تشغيل برامجها لمدة عام بعد الكشف عن هذه الممارسة وبعد أن وعدت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بأنها ستتوقف عن بيع بيانات موقع العميل. علاوة على ذلك، فقد استمروا في العمل دون وجود ضمانات معقولة لضمان أن الخدمات المشروعة التي تستخدم معلومات عملائهم، مثل المساعدة على الطريق وخدمات الطوارئ الطبية، تحصل بالفعل على موافقة المستخدمين لتتبع مواقعهم.

أخبرت الشركات شركة Fast Company أنها تنوي الطعن في الغرامات. قالت T-Mobile، التي تواجه أكبر عقوبة بقيمة 80 مليون دولار – تم تغريم Sprint بمبلغ 12 مليون دولار – إنها كانت مفرطة. وقالت AT&T إن القرار يفتقر إلى "الجدارة القانونية والواقعية" وأن القرار "يعاقب [الشركات] بشكل خاطئ لدعمها خدمات تحديد المواقع المنقذة للحياة".