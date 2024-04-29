خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا 2024

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة الكهرباء الشهرية والاستعلام عن الاستهلاك عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، كما يمكنهم الاستفادة من تلك الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول بسهولة، وذلك لتسديد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، وهي إحدى الطرق الحديثة التي تم الاستفادة منها نتيجة للتحول الرقمي، والتي بدأت في العديد من المناطق خلال الأعوام القليلة الماضية، وظهر التوسع بها خلال العام الجاري 2024.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

ويمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الكهرباء المصرية من خلال الرابط المتاح. اختر خدمة الإستعلام عن فاتورة الكهرباء من القائمة المعروضة. حدد المحافظة التي تقيم فيها وقم بإدخال اسم العداد ورقمه. اضغط على كلمة “استعلام”، وسيتم عرض قيمة استهلاك الكهرباء. اختر طريقة الدفع المناسبة من الخيارات المتاحة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الإنترنت

يمكن استخدام عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت، وتشمل:

ماكينات البنك الزراعي. ماكينة مصاريف. تطبيق بي. مكتب ضامن. ماكينة أمان. كذلك سداد. مكتب ممكن.

تعرف على وسائل أخرى لسداد فاتورة الكهرباء

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الوسائل التالية لدفع فاتورة الكهرباء: تطبيق ماي فوري الإلكتروني. المحافظ الإلكترونية البنكية التابعة لبنوك جمهورية مصر العربية. نقاط تحصيل فاتورة الكهرباء المنتشرة في جميع مناطق الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي الموجودة في كافة المناطق.