إعلان الشركات الناشئة المرشحة في قائمة مبادرة كوالكوم Make in Africa 2024

أعلنت شركة كوالكوم إنكوربوريتد اليوم عن الشركات الناشئة المختارة في القائمة المختصرة لبرنامج كوالكوم Make in Africa 2024، بالإضافة إلى الفائز بصندوق التأثير الاجتماعي Wireless Reach 2023.

تهدف منصة كوالكوم للابتكار في أفريقيا، وهي الآن في عامها الثاني، إلى العمل مع ودعم تطوير النظام البيئي التكنولوجي الناشئ في أفريقيا من خلال توفير برامج الإرشاد والتعليم والتدريب مع التركيز على الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي/التقنية المتطورة/التشغيل الآلي والحوسبة وإنترنت الأشياء. تلقت كوالكوم هذا العام استجابة هائلة مع ما يقرب من 250 طلبًا من 30 دولة.



أبرز الملامح:

• الإعلان عن مجموعة الشركات الناشئة لبرنامج احتضان الشركات الناشئة Qualcomm Make In Africa لعام 2024 الذي يضم تقنيات

• الإعلان عن الفائز بجائزة صندوق التأثير الاجتماعي "وايرلس ريتش" لعام 2023، لدعم الشركات الناشئة في توسيع نطاق تأثيرها المجتمعي والسوقي

• قرب الانتهاء من تطوير محتوى موقع L2Pro Africa على شبكة الإنترنت لتوفير تدريب مجاني عبر الإنترنت حول حماية الملكية الفكرية.



مبادرة Qualcomm Make In Africa هي المبادرة الأولى من نوعها في أفريقيا، وهي عبارة عن برنامج إرشادي خالٍ من الأسهم يحدد الشركات الناشئة الواعدة في مراحلها المبكرة الحريصة على تطبيق تقنيات الاتصال والمعالجة المتقدمة مثل 5G، و Edge-AI/ML، والحوسبة، وإنترنت الأشياء على حلول الأنظمة المبتكرة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك الأجهزة. وقد أظهرت هذه الشركات الناشئة إمكانات استثنائية في تطبيق تقنيات الاتصال والمعالجة المتقدمة على حلول الأنظمة المبتكرة المتكاملة. ستحصل الشركات الناشئة المختارة على إرشاد بدون أسهم، وتدريب على الأعمال التجارية، والحصول على استشارات هندسية لتطوير المنتجات، وإرشادات حول حماية الملكية الفكرية. تضم مجموعة 2024 الشركات الناشئة التالية (مدرجة بالترتيب الأبجدي):

Aurora Health - من كينيا توفر أدوات الرعاية الصحية للقلب والأوعية الدموية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

CropScan - من كينيا تستخدم أجهزة إنترنت للمعدات الزراعية الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية

Cure Bionics - من تونس تصنع أذرع تعويضية ذكية مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

- توفر شركة DevisionX من مصر أدوات للرؤية الحاسوبية منخفضة الكود تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Kalio - من الكاميرون تقوم ببناء أدوات الذكاء الاصطناعي لإنترن المواد الزراعية

Kitovu - من نيجيريا توفر أدوات وبرمجيات لإدارة المستودعات الزراعية الذكية.

NextAI Studios - من كينيا تبني أدوات الكشف عن المشاعر القائمة على الذكاء الاصطناعي في ألعاب الرعاية الصحية النفسية للأطفال.

RIM Nextgen - من كينيا، تستخدم أدوات ذكية لمراقبة استهلاك البروبان.

Sparcx - من جنوب أفريقيا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز معالجة إشارات الرادار.

Vizmerald - من تونس، تعمل على فحص صناعة النسيج القائم على الذكاء الاصطناعي.



تفخر كوالكوم أيضًا بالإعلان عن الفائز بجائزة صندوق التأثير الاجتماعي للوصول اللاسلكي لعام 2023. يهدف هذا الصندوق، الذي تقدمه شركة كوالكوم من خلال مبادرة كوالكوم Wireless Reach™️، إلى دعم الشركات الناشئة في توسيع نطاق تأثيرها المجتمعي والسوقي. ستحصل شركة Ecorich Solutions Limited، وهي منظمة أسستها امرأة في نيروبي، كينيا، على تمويل للمساعدة في توسيع نطاق تأثير سمادها العضوي الذكي للأغذية العضوية. وسيدعم تمويل شركة Wireless Reach شركة Ecorich لمعالجة التحدي المزدوج المتمثل في إدارة النفايات العضوية والحاجة إلى ممارسات زراعية مستدامة، مما يؤدي إلى الحد من التلوث البيئي وتحسين غلة المحاصيل للمزارعين وتخفيف المخاطر الصحية المرتبطة بالنفايات على المجتمعات المحلية. كما ستحصل الشركات الناشئة التسع الأخرى من مجموعة 2023 على رواتب قيّمة لمواصلة تعزيز نموها. وقد عرضت هذه الشركات الناشئة استخدامات مبتكرة للتكنولوجيا اللاسلكية لتلبية الاحتياجات الملحة في مجتمعاتها.



بالإضافة إلى ذلك، يسرّ شركة كوالكوم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته منصة التعلم الإلكتروني L2Pro أفريقيا للملكية الفكرية، وهو برنامج تدريبي مجاني عبر الإنترنت مصمم لتمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين في أفريقيا من حماية ابتكاراتهم وتأمينها وتعظيم الاستفادة منها. تم إنشاء هذا البرنامج بالتعاون مع شركة Adams and Adams، شركة المحاماة الرائدة في مجال الملكية الفكرية في أفريقيا. وقد تم تحديث المحتوى التعليمي مع إجراءات الإيداع الفردية لبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية في بلدان كينيا ونيجيريا وأوغندا وغانا ورواندا وداخل منظمتي براءات الاختراع الأفريقيتين، المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ،العربية للملكية الفكرية ،والملكية الفكرية الأفريقية. هذا الوصف التفصيلي خطوة بخطوة لمتطلبات الإبداع في كل بلد يمكّن المخترعين من التفاعل بفعالية مع المتخصصين في مجال الملكية الفكرية مثل محامي الملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية في كل بلد.

قال جون أومو، الأمين العام للاتحاد الأفريقي للاتصالات (ATU): "نشيد بشركة كوالكوم لإطلاقها السنة الثانية من منصة الابتكار في أفريقيا، والتي لا تزود الجيل القادم من رواد الأعمال الأفارقة بالخبرة في مجالات محورية مثل الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية والمدن الذكية والاتصالات فحسب، بل تمكنهم أيضًا من حماية ملكيتهم الفكرية من خلال برنامج L2ProAfrica المجاني."

أكد أومو أيضًا على أن الاتحاد الأفريقي للاتصالات لا يزال ثابتًا في التزامه بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء القارة.

أضاف: "يؤدي برنامجنا للابتكار الشبابي، من بين مبادرات أخرى، دورًا حاسمًا في تنمية مواهب وتطلعات الشباب الأفريقي صاحب الرؤية. "ونحن على استعداد للتعاون مع شركاء إضافيين لتحقيق هذا الهدف.