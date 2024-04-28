فوز أنف وثلاث عيون بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية

فاز فيلم أنف وثلاث عيون، بجائزة الجمهور وذلك بحضور منتجة الفيلم شاهيناز العقاد والمخرج أمير رمسيس والنجم ظافر العابدين، في ختام الدورة الـ 14 من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد (٢ - 28 أبريل).

وقد تم عرض أنف وثلاث عيون يوم الجمعة الماضي حيث نافس ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة، بحضور النجم ظافر العابدين، وحظي باستقبال رائع من الجمهور والنقاد بقاعة العرض التي رفعت لافتة كامل العدد.

كان فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس، قد انطلق في السينمات العربية منذ بداية العام وحقق نجاح نقدي وجماهيري، وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث لاقى استحساناً جماهيرياً كبيراً وإشادات واسعة. وتدور أحداثه حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس بمعالجة ورؤية معاصرة للسيناريست وائل حمدي، وشاركت في إنتاج فيلم الرحلة 404 للنجمة منى زكي، وحظي الفيلمان باستقبال نقدي وجماهيري حافل.