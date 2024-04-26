طريقة عمل فطيرة القرفة بالزبيب| حلوى صحية لأولادك

فطيرة القرفة بالزبيب، تعد من أطيب الحلويات التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك، فتتميز بمذاقها الشهي بجانب فوائدها العديدة للجسم، لإحتوائها على القرفة التي لها دور كبير في تقوية المناعة وأيضًا الزبيب.





طريقة عمل فطيرة القرفة بالزبيب

المقادير

- لتحمير الوجه :

البيض : 1 حبة (مخفوق)

حليب : ملعقة كبيرة

- خميرة : ملعقتان صغيرتان (مجففة فورية)

- سكر : ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : ملعقتان كبيرتان

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- دقيق : كوبان

- الزبدة : ربع كوب (مذوبة)

- زبيب : ثلاث أرباع الكوب (منقوع بماء ساخن ومصفى)

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (دافئ)

طريقة التحضير

1. لعمل فطيرة القرفة بالزبيب .. اخلطي الخميرة مع ملعقة السكر والماء الساخن واتركي المزيج لمدة 5 دقائق حتى تفور الخميرة.

2. في وعاء، اخلطي الطحين والسكر والملح ثم أضيفي خليط الخميرة.

3. أضيفي القرفة والزبدة المذوبة والبيضة.

4. أضيفي الحليب بالتدريج مع العجين حتى تصبح المكونات مجانسة، ثم أضيفي الزبيب واعجني باليد حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة.

5. ادهني العجينة بالقليل من الزبدة وضعيها في طبق وغطيها واتركيها لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تتخمر.

6. قسمي العجين إلى ثلاث أقسام واصنعي من كل قسم رول كبير وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة بشكل متباعد.

7. اتركي الصينية في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

8. سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

9. اخلطي البيضة مع الحليب وادهني وجه العجينة بواسطة فرشاة و أدخليها للفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج.

10. أخرجي فطيرة القرفة بالزبيب من الفرن وقدميها ساخنة أو دافئة.





فوائد القرفة

تنظيم نسبة السكر في الدم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، يبدو أن القرفة تعمل أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يجعلها توابلًا مثالية لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرحلة ما قبل السكري.





تحسن صحة الأمعاء

القرفة تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك ، مصدر الوقود المفضل لهذه الميكروبات المفيدة ، يمكن للقرفة أن تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم والغازات.





صحة الفم

وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم ، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، وتراكم الترسبات ، والتهاب اللثة ، وأمراض اللثة.





تحتوي على مضادات الأكسدة

تحتوي القرفة على كميّاتٍ كبيرةٍ من مضادّات الأكسدة القوية، مثل متعدد الفينول، والتي تحمي الجسم من الضرر التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة مما يقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.





تساهم في تنظيم الدورة الشهرية

تُساعد القرفة على التقليل من آلام الدورة الشهرية، إضافةً لدروها في التخفيف من النزيف، وألم عسر الطمث وما يرافقه من أعراض كالغثيان والتقيؤ، كما تُساعد على التخفيف من أعراض متلازمة تكيس المبايض.





القرفة لخسارة الوزن

تستخدم القرفة أيضًا لخسارة الوزن، فهي تعمل علي حرق الدهون وزيادة الشناط والحيوية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مشروب القرفة السحري لخسارة الوزن.