فورمولا إي تطلق سيارة السباق Gen3 Evo لأول مرة

وصلت Formula E إلى منتصف دورة سيارات Gen3، وهناك خطط قيد التنفيذ لمتسابق Gen4 القادم. ومع ذلك، فإن السلسلة لا تنتظر حتى تصبح هذه السيارة الكهربائية الجديدة كليًا جاهزة للانطلاق على المسار الصحيح لإطلاق بعض الترقيات المهمة على الطراز الحالي.

قبل سباق Monaco E-Prix في نهاية هذا الأسبوع، أطلقت الفورمولا E ما تسميه Gen3 Evo، أسرع سيارة ذات مقعد واحد من الاتحاد الدولي للسيارات في العالم وفقًا للمعايير الحالية.

تقدم السلسلة أيضًا تغييرات في الجسم تهدف إلى تحسين الديناميكيات الهوائية والمتانة، خاصة في المقدمة، إلى جانب الدفع الرباعي (AWD) لأول مرة في سيارة فورمولا إي.

تقول Formula E أن Gen3 Evo قادر على التسارع بثانية كاملة أسرع من نسخة Gen3، حيث ينتقل من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.82 ثانية (0-100 كم في الساعة في 1.86 ثانية). وأوضحت أن هذا الوقت أسرع بنسبة 30 بالمائة من سيارة الفورمولا 1 لعام 2024 وأسرع بنسبة 36 بالمائة من سيارة Gen3 EV المستخدمة حاليًا في السباقات. هذه الأرقام ليست نظرية أيضًا: لقد حققت السلسلة بالفعل المعايير على المسار الصحيح في ميسانو، إيطاليا.

وقال جيف دودز، الرئيس التنفيذي للفورمولا إي، لموقع Engadget: "إنها ليست محاكاة، إنها حقيقية". "لقد تم توقيتها بالفعل من قبل الاتحاد الدولي للسيارات بهذه السرعة." وأضاف Dodds أن هناك بعض "التعديلات الطفيفة" في بعض المناطق، لكن Gen3 Evo يجب أن تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين عندما تظهر لأول مرة على المسار الصحيح للسباقات العام المقبل.

أحد الجوانب الرئيسية لهذا التسارع غير المقفل هو استخدام الدفع الرباعي في سيارة الفورمولا إي لأول مرة. ظهرت السلسلة لأول مرة بمحركات مزدوجة مع Gen3، ولكن حتى الآن، تم استخدام المحرك الأمامي فقط لتجديد البطارية. سيتم استخدام نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) فقط خلال الجولات اللاحقة من التصفيات (المبارزات وجهاً لوجه)، وبداية السباق وعندما يقوم السائق بتنشيط وضع الهجوم أثناء السباق. إلى جانب تعزيز التسارع، يجب أن يتمتع السائقون بتحكم أفضل وقبضة أكبر عندما يكون الدفع الرباعي نشطًا. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تغير إستراتيجية الفريق تمامًا ويمكن أن تؤدي إلى سباقات أكثر إثارة.

وقال دودز: "أحد الانتقادات العرضية التي أسمعها هو أن وضع الهجوم ليس به فرق كبير بما فيه الكفاية". "أعتقد أنه مع نظام الدفع الرباعي، فإن ذلك سيحدث فرقًا." وأشار أيضًا إلى أنه عندما يكون لديك 22 سيارة قادرة جميعها على التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين تتجه نحو المنعطف الأول، "فهذا يشكل خطرًا كبيرًا وبداية مثيرة للسباق".

أحد إحباطات Gen3 التي تعالجها Formula E مع Gen3 Evo هو هشاشة الجناح الأمامي. وكجزء من عملية إصلاح أكبر للهيكل تتضمن حجرات جانبية جديدة وجناحًا خلفيًا والمزيد، تتمتع السيارة الجديدة بمقدمة مُعاد تصميمها ومدببة قليلاً وجناح أمامي معزز.

في سيارة Gen3، يعد تلف الجناح الأمامي أمرًا شائعًا، وغالبًا ما يعلق أسفل السيارة، مما يصبح خطيرًا بالنسبة للسائق الذي يحاول العودة إلى ممر الحفرة. بالإضافة إلى كونها "أقوى" و"أكثر قوة" وفقًا للفورمولا إي، فإن تغييرات الجسم تعمل أيضًا على تحسين الديناميكيات الهوائية، مما قد يساهم في المزيد من المعارك على المسار الصحيح.

تغيير رئيسي آخر هو الإطارات. لا تزال Formula E تعمل مع Hankook على المركب المناسب لجميع الأحوال الجوية المستخدم في سباقاتها، لكن الإصدار المحدث يوفر قبضة أكبر بنسبة 5 إلى 10 بالمائة مقارنة بالمواصفات الحالية. وأوضح دودز أن هذه الزيادة في الجر ضرورية لأن Gen3 Evo يستخدم مجموعة نقل الحركة الأمامية للدفع الرباعي.

وقال: "إذا لم تكن قد حصلت على زيادة في السيطرة على الإطارات، فسيكون من الصعب جدًا السيطرة عليها".

في المجمل، تقول الفورمولا إي إن ترقيات الأداء في Gen3 Evo تعادل انخفاضًا لمدة ثانيتين في أوقات الدورات التأهيلية حول حلبة شارع موناكو الضيقة والملتوية. نظرًا لأن السلسلة تنص على وقت التأهل في هذا التقدير، فهذا يعني أن نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) ووضع الطاقة الأعلى سيكونان نشطين لتحقيق ذلك. ولكن هذا يعني أيضًا أن الفورمولا إي تطلق العنان للإمكانات الكاملة لما كان Gen3 قادرًا على تحقيقه منذ ظهوره لأول مرة في الموسم الماضي.

في الواقع، الجزء الأكبر من سيارة Gen3 لا يزال سليما. يتضمن ذلك سيارة سباق كهربائية بالكامل تتميز بالكفاءة بشكل لا يصدق، حيث تحول 90 بالمائة من طاقتها إلى طاقة ميكانيكية. ومن خلال استخدام الكبح المتجدد بقوة 600 كيلوواط، تنتج السيارات ما يقرب من 50 بالمائة من الطاقة التي تحتاجها لإكمال السباق أثناء وجودها على المسار الصحيح. مثل سابقتها، يظل Gen3 Evo قادرًا على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة. وكما كان الحال من قبل، ستقوم الفرق بإجراء تحديثات الأداء على CA rs عبر تغييرات البرامج بحثًا عن أي ميزة على المسار الصحيح.

تقول الفورمولا إي أنه تم بالفعل إجراء بعض اختبارات السائقين لسيارة Gen3 Evo خلف أبواب مغلقة، وكانت ردود الفعل إيجابية للغاية. أوضح دودز أن باسكال ويرلين من شركة Tag Heuer Porsche وجان إيريك فيرجني من DS Penske قادا السيارة في جلسات اختبار مع تقييمات رائعة. وأشار فيرجني، وهو أحد السائقين الأكثر صراحةً على الشبكة، على وجه التحديد إلى مدى جودة قيادتها مقارنة بالسيارة الحالية.

وأوضح دودز: "كلما أسرعنا في الوصول إلى [Gen3 Evo] في الموسم 11، كان ذلك أفضل بالنسبة له، من الرائع الحصول على هذه التعليقات، لأن السائقين السعداء غالبًا ما يصنعون سباقات سعيدة