إطلاق حل Kaspersky Next الجديد للشركات في مصر

قدمت كاسبرسكي خط منتجاتها الرائد الجديد Kaspersky Next، والذي يجمع كلاً من الحماية القوية للنقاط الطرفية، والشفافية، وسرعة حل الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية EDR، مع الوضوح والأدوات القوية لحل الاكتشاف والاستجابة الموسعة XDR.

يتوفر هذا المنتج في مصر، حيث أصبح بإمكان للعملاء الآن اختيار أحد ثلاث مستويات للمنتجات المصممة وفقاً لمتطلبات أعمالهم، وتعقيد بنيتهم التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومواردهم المتاحة.

وفقاً لتقرير «تحديث مراكز العمليات الأمنية ودور الاكتشاف والاستجابة الموسعة» الصادر عن Enterprise Strategy Group من دراسة استقصائية أجريت بالشراكة مع كاسبرسكي، قالت 52% من الشركات أن العمليات الأمنية قد أصبحت أكثر صعوبة اليوم مما كانت عليه قبل عدة سنوات.

وتعود الأسباب الرئيسية لهذا التحدي إلى: مشهد التهديدات المتطور والمتغير بسرعة (ذكره 41% من المشاركين)، وسطح الهجوم الآخذ بالتوسع (40%)، والافتقار إلى مهارات وموظفي الأمن السيبراني لمواكبة التحليلات والعمليات الأمنية (20%).

في خضم مشهد التهديدات السيبرانية دائم التطور، من الضروري أن تمتلك الشركات حل أمن سيبراني شامل يمكنها الوثوق به والاعتماد عليه للحماية الفعالة، وباعتبارها شركة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، تعمل كاسبرسكي باستمرار على تطوير حلولها لتلبية جميع متطلبات الأمن السيبراني للشركات، وتساعدها على بناء أُطر عمل متينة للأمن السيبراني.

يعد Kaspersky Next خطاً جديداً من منتجات الأمن السيبراني، حيث يتضمن حماية قوية ومدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي للنقاط الطرفية. ولا يكتفي هذا الحل بكونه منصة حماية نقاط طرفية (EPP) كلاسيكية، بل يضيف كذلك الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية والاكتشاف والاستجابة الموسعة للعملاء المؤسساتيين بغض النظر عن حجمهم أو الصناعة التي يعملون فيها.

وباعتبارهما أكثر حلول الأمن السيبراني تقدماً وفعالية، يساعد حلا الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية والاكتشاف والاستجابة الموسعة من كاسبرسكي الشركات على الصمود في وجه الهجمات الأكثر انتشاراً، ومراوغة، وتعقيداً، وهو ما يوفر للشركات الوضوح الكامل، والتحكم، والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى التصيد الاستباقي عن التهديدات.

لا يعد حل Kaspersky Next محدوداً بنوع تثبيت محدد، إذ من الممكن تثبيته على السحابة أو بشكل محلي على حد سواء. كما يمكن للشركات إدارته إما عبر وحدة تحكم مبسطة لأداء مهام الأمن السيبراني الأساسية بسرعة، أو عبر وحدة تحكم مؤسساتية المستوى مع عناصر تحكم دقيق إضافية ومراقبة متقدمة.

تساعد مجموعة المنتجات الجديدة الشركات على بناء مهام الأمن السيبراني المهمة، لتوفير حماية قوية ضد أنواع متعددة من التهديدات التي تواجهها الشركات بكثرة مثل برمجيات الفدية، والبرمجيات الخبيثة، واختراق البيانات، كما تساعد في تجنب اختراق البنية التحتية عبر اختراق البريد الإلكتروني للأعمال، وهجمات سلسلة التوريد، والثغرات ونقاط الضعف الأخرى.

يتضمن حل Kaspersky Next على العديد من ميزات الأتمتة مثل المراقبة والحظر السحابي، وإدارة الثغرات الأمنية، وإدارة التحديثات الأمنية، وفحص مؤشرات الاختراق (IoC)، وكتيبات التشغيل التي لا تكتفي بمساعدة الشركات على دعم الكشف الفعال عن التهديدات المعقدة والجديدة ومعالجتها، بل تمتد إلى مساعدتها على تقليل أعباء فرق الأمن السيبراني بشكل كبير عبر تخفيض عدد مهام الأمن السيبراني الروتينية.

يوفر مستوى Kaspersky Next EDR Foundations حماية قوية للنقاط الطرفية بحيث تحدد التهديدات وتحيدها قبل أن تتمكن من إلحاق الضرر بعمليات الأعمال. حيث تعمل أدوات التحكم الأمنية المرنة والمباشرة برفقة سيناريوهات تكنولوجيا المعلومات المضمنة على تمكين التشغيل دون تدخل، والسماح للشركات بتخصيص سياسات الأمان الخاصة بها لتناسب احتياجاتها الفريدة. كما يوصى بهذا الحل للشركات التي تستخدم أقسام تكنولوجيا المعلومات لمهام أمن المعلومات.

يوفر مستوى Kaspersky Next EDR Optimum حماية قوية للنقاط الطرفية مع الوظائف الأساسية من حيث الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية، بالإضافة إلى عناصر التحكم المتقدمة، وإدارة التحديثات الأمنية، والأمن السحابي. حيث يتم توجيه ميزات مراقبة التهديدات، والتحقيق، والاستجابة لمساعدة الشركات على صد الهجمات بسرعة، ومع استهلاك أقل قدر من الموارد. ويوصى بهذا الحل للشركات التي تمتلك فرق أمن معلومات صغيرة.

يقوم مستوى Kaspersky Next XDR Expert بتجميع البيانات، وتحليلها، وربطها من مصادر مختلفة عبر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، ويوفر ذلك مراقبة مباشرة ورؤى عميقة حول المخاطر الإلكترونية المتطورة لتقديم اكتشاف متقدم للتهديدات واستجابة آلية. وهو حل الأمن السيبراني الفعال القادر أيضاً على التكامل مع موردي الطرف الثالث. حيث يوصى بهذا الحل للشركات التي تمتلك فرق أمن سيبراني خبيرة أو مراكز عمليات أمنية (SOC).

يعد حل Kaspersky Next جزءاً من النظام البيئي لمنتجات الشركة الموجهة للمؤسسات، وهو مصمم ليكون متوافقاً بشكل مباشر مع حلول وخدمات كاسبرسكي الأخرى. ومع الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني الأكثر شمولاً، يمكن للشركات الانتقال بسهولة من مستوى إلى آخر وفق متطلباتها الحالية للأمن السيبراني.

قال أنطون إيفانوف، الرئيس التقني لشركة كاسبرسكي: «نطلق اليوم حل الاكتشاف والاستجابة الموسعة الرائد في السوق ونعيد ابتكار عروض منتجات الشركة، بينما نبدأ فصلاً جديداً من تاريخنا كمزود خدمات للشركات، حيث يجعل حل Kaspersky Next كلا من الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية والاكتشاف والاستجابة الموسعة أموراً أكثر بساطة للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، إذ أننا نقدم أعلى مستويات الحماية المدعومة بخبرتنا الفريدة لجميع العملاء، بدءاً من أولئك الذين لا يمتلكون ضباط أمن إلكتروني، إلى أولئك الذين يمتلكون فرق الأمن السيبراني الخبيرة. وهدفنا هو السماح للشركات ببناء أنظمة أمن معلومات موثوقة، وفعالة مقابل التكلفة، وبأعلى مستويات الجودة وفق متطلباتها الخاصة.»