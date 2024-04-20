وزراء الشباب والرياضة المصري والفلسطيني واللبناني يشهدون افتتاح المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء..

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضية بالجمهورية اللبنانية؛ افتتاح المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية، الذي ينظمه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، للاحتفاء والاحتفال بتكريم عدد من نجوم الرياضة العربية في كافة المجالات، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء



انطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية، بحضور: موجانز كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق وأمين عام اتحاد الكونفدراليات الإفريقية وعضو اللجنة التنفييذية لاتحاد الاتحادات العربية وأمين عام المؤتمر، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.



في بداية كلمته، نقل الدكتور أشرف صبحي كلمة وتحيات الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد فيها أن عقد مؤتمر الثقافة الرياضية يأتي في إطار إستراتيجية مصر لبناء الإنسان من خلال الرياضة التي تنعكس على القوة البدنية والحالة النفسية للمواطنين،وفإن الدولة المصرية تقدر قيمة الرياضة ودورها الإيجابي الذي ينعكس على المجتمع لتصبح الرياضة فلسفة حياة لممارسيها و شريك داعم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن.



وقال صبحي : "يسرني أن أرحب بالسادة الافاضل المتحدثين والمشاركين والمكرمين في المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية الذي نتشرف بإقامته في جمهورية مصر العربية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور /مصطفى مدبولي، وهذا يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بمصر بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاستثمار في الرياضة، وبأن الرياضة أسلوب حياة في ظل الحوكمة والرؤية الإستراتيجية لـ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".



وأضاف الوزير: "إن استضافة مصر لهذا المؤتمر الذي تتعاون فيه كل منظومة الثقافة الرياضية المصرية والعربية والإفريقية والدولية؛ دليل على تقديرها الكبير للرياضة فلسفة وممارسة في إطار رؤيتها ٢٠٣٠ التي تستهدف الارتقاء بكل ما يسهم في بناء الانسان عقلياً وبدنيا ليكون قادراً علي خدمة الوطن في أي مجال ورفع رايته في كل المحافل، ونشيد ونثمن دور الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية علي دورهم في تنظيم هذا الحدث الكبير، حيث أن ادولة المصرية علي اتم الاستعداد لاستقبال أي احتفالية أو فعالية رياضية على المستوي الدولي، لما تمتلكه مصر من بنية رياضية من إمكانات إنشائية وبشرية قادرة علي إخراج الأحداث في أفضل صورة، حيث أصبحت مصر موضع ثقة من كافة الاتحادات الدولية، وكذلك قبلة أولي لاستقبال كافة المناسبات الرياضية لما قدمته في الأونة الأخيرة من تنظيم مشرف ومتميز أشاد به العالم في كبري المؤتمرات والبطولات الدولية التي اقيمت علي أراضيها في ظل جائحة كورونا وما بعدها".



وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لاتحاد الثقافة الرياضية، والذي يُعد الذراع الثقافية للوزارة، لنشر الثقافة الرياضية، والتي أصبحت موضوعًا هامًا ضمن خطط الوزارة، وتتعامل فيها مع قضايا مُختلفة، مشيرًا إلى أهمية الثقافة الرياضية بعد أن أصبحت من أهم الفعاليات التي تقام على هامش الدورات الأوليمبية والإقليمية والقارية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاتحادات النوعية من ثقافة رياضية، ورياضة للجميع، وملاحة رياضية، وألعاب إلكترونية، وغيرها، هي أذرع الرياضة، لذلك جرى تغليفها باتحاد الاتحادات النوعية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة مصطلح أطلقه الرئيس السيسي، وبالفعل مصر أصبحت جديدة في جميع المجالات، ويقودها الرئيس السيسي، بقوة واحترافية لبناء الإنسان وتطويره.



ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن مصر تعيش الان طفرة على جميع المستويات وفي كل المجالات، لافتاً إلي أن الحركة الرياضية المصرية شهدت تطور ملحوظ وانجازات تحققت بفضل دعم القيادة السياسية واعتبارها أمن قومي، وأحد أهم مقومات الدولة الشاملة، حيث أصبحت تساهم بقوة في دعم الإقتصاد الوطني من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية.



وتوجه السيد موجانز كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدولة المصرية علي الاهتمام بموضوعات الثقافة الرياضية والعمل علي نشرها.



ونقل الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، تحيات السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، موضحًا عدة مفاهيم تتعلق بتعزيز وتعميق الثقافة الرياضية وجعلها أسلوب في الحياة، ومجالات عمل يقوم بها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومن بينها الثقافة الرياضية، ممنياً دوام النجاح والتوفيق للمؤتمر في مختلف جلساته وفعالياته.



وعبر الدكتور عماد البناني أمين عام اتحاد الكونفدراليات الإفريقية وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الاتحادات العربية وأمين عام المؤتمر، عن شكره وتقديره لكافة السادة الحضور، متحدثاً عن جهود اتحاد الكونفدراليات الأفريقية.



وأكد الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحادات المصري والعربي والافريقي وعضو الإتحاد الدولي للثقافة الرياضية، أن الرياضة والثقافة وجهان لعملة واحدة، ومن دواعي الفخر أن القدماء المصريين كانوا أول من ابتكر العديد من اللعبات الرياضية ونقلها العالم عنهم وادرج العديد منها في البرنامج الأوليمبي، وزادت في عصرنا الحالي باعتبارها أمن قومي كما قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أعقب ذلك، إعلان تشكيل مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والمكون من القطري محمد بن يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيسًا، والإماراتي عيسي هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والأردني جمال الصرايرة رئيس مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، والمصري الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، والسعودي فيصل غسال مدير إدارة الرياضة بجامعة الدول العربية، والعماني بدر الرواس رئيس نادي ظفار العماني السابق، والسعودي الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والبطلة الأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، واللبناني زيد الخيامي المدير العام السابق لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية.



ثم انطلقت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العليا بوزارة الشباب والرياضة والتي يتحدث فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المؤتمر، والفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضية بالجمهورية اللبنانية، وعنوانها "إدارة الأزمات في المجال الرياضي".





