انطلاق المرحلة الأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بدء انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ ، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ٢٠ إبريل الجاري الجارى، وتستمر حتى ٩ مايو المقبل.

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية ، وجهات الولاية ، و الجهات الأمنية ؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها ، خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ ، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية ، أو حالات تعدِِ جديدة والتعامل الفوري معها ، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدى للبناء المخالف ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية ، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة ، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد ، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية ، بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

جدير بالذكر، أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية ، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضى ، وحتى ١٥ مارس الشهر الماضى ، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة ، والتي تبدأ في ٢٠ أبريل الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اعلن بدء انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت ٢٠ إبريل الجاري الجارى، وتستمر حتى ٩ مايو المقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، و الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها ، خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ ، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية ، أو حالات تعدِِ جديدة والتعامل الفوري معها ، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف.

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات، جدير بالذكر، أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية ، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضى ، وحتى ١٥ مارس الشهر الماضى ، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة ، والتي تبدأ في ٢٠ أبريل الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد بدء انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23فبراير الجارى وحتى 15مارس المقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، و الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وتابع المحافظ ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها ، خلال اليوم الأول ، لبدء تنفيذ الموجة22 ، مشددا ، على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفورى معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات ، الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للموجة 22 بدأت 27 يناير الماضى ، وانتهت 16 فبراير الماضي .