بـ 12 لاعباً.. منتخب السباحة بالزعانف يشارك  ببطولة العالم للجامعات بكولومبيا

يستعد منتخب مصر للسباحة بالزعانف للمشاركة ببطولة العالم للجامعات المقرر إقامتها في كولومبيا يومي "26 و 27 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن تغادر بعثة مصر للسباحة يوم الثلاثاء القادم للمشاركة بالبطولة ببعثة مكونة من 12 سباحًا بواقع 6 لاعبات و6 لاعبين.

وتضم قائمة السباحات كل من: ندا مجدى - جميله على - ملك شريف - جودى شريف - ايات السيد - بسمله صبحى .

بينما يمثل مصر في الرجال كل من : احمد هشام - احمد ايهاب - محمود وليد - ادهم محيى - ادهم فؤاد - احمد طاهر .

ويقود المنتخب المصري فنيًا إبراهيم السيد وعمرو شاكر ويرأس البعثة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وأكد سامح الشاذلي أن لاعبي منتخب مصر مستعدون جيدا لخوض منافسات البطولة مؤكدا على ثقته في العودة لمصر بنتائج إيجابية وحصد عدد كبير من الميداليات خلال البطولة.

يذكر أن مصر سيطرت بنجاح على منافسات البطولتين الإفريقية والعربية للسباحة بالزعانف التي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بشرم الشيخ.

واحتلت مصر المركز الأول في منافسات النسخة ال 15 من البطولة العربية باجمالي 28 ميدالية بواقع 14 ذهبية و 12 فضية وبرونزيتين، فيما جاءت تونس في المركز الثاني باجمالي 3 ميداليات (ذهبيتين وفضية)، والأردن في المركز الثالث باجمالي 9 ميداليات (فضيتين و 7 برونزيات)، والجزائر في المركز الرابع باجمالي 5 ميداليات (فضية و 4 برونزيات)، والكويت في المركز الخامس بميداليتين برونزيتين.

كما فرضت مصر سيطرتها على النسخة الأولى من البطولة الأفريقية للسباحة بالزعانف باجمالي 28 ميدالية بواقع 13 ذهبية و 13 فضية وبرونزيتين.