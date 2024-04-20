أميستون تنجح في تصنيع قارب مسير وطائرات من دون طيار محليا

نجحت شركة "اميستون" المصرية في الإبداع في مجال الصناعات الدفاعية وتقديم الاستشارات والخدمات الأمنية والعسكرية وذلك تماشيًا مع تطلعاتها لتعزيز التنمية الوطنية ودعم قطاع الدفاع والأمن في مصر.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية – وفقا لتقارير صحفية دولية- كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع في مجالات الأمن والدفاع، وتقديم حلول شاملة وفعالة لتلبية احتياجات القطاع العسكري والأمني.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن "أميستون" ملتزمة بأعلى معايير الجودة والتميز في تقديم خدماتها، وتستند على فريق عمل مؤهل وخبرة واسعة في مجالات الأمن والدفاع، مما يجعلها قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومتطورة لعملائها.

وأكدت "أميستون" على التزامها الراسخ بدعم وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الدفاع والأمن وأسلحة الجيل الخامس .

وقد تأسست الشركة عام 2018، كشركة مساهمة مصرية خاصة، حيث تعمل الشركة على تقديم منتجات مصرية محلية يتم تصنيعها بالتعاون والشراكة مع كبريات الشركات العالمية.

وقد قامت الشركة بتصنيع القارب المسير ويعد هذا القارب الأول من نوعه كقارب مسير مخصص لمهام الدورية وتأمين السواحل، والذي جرى تصنيعه محليا بالشراكة مع مجموعة من كبار الشركات العالمية، وتم تنفيذه في أقل من 4 أشهر، ويحمل اسم "هيدرا B5".

وتبلغ حمولة القارب الذي يتم التحكم به عن بعد 600 كجم، كما يبلغ وزنه 1500 كجم، بطول 8.9 متر فقط، وتصل سرعته إلى 85 عقدة بحرية، ويتسلح القارب بمدفع رشاش من عيار 12.7 ملم يتم التحكم به عن بعد، مع تجهيزه بمسيرة صغيرة الحجم يمكن إطلاقها من القارب لتنفيذ عمليات الاستطلاع القريبة، وعلاوة على ذلك، يمكن تزويد القارب بطوربيدات خفيفة من طراز بلاك سكوربيون.

ويمكن استخدام القارب المسير كزورق انتحاري غير مأهول، أو كما يعرف باسم "كاميكازي"، من خلال تزويد هيكل القارب بشحنات متفجرة.

وقد تم عرض هذا السلاح لأول مرة في معرض "إيديكس 2023"، حيث أعلنت الشركة أيضا عن إنتاج طائرة بدون طيار، وهي من طراز H12 بوسيدون.

وهي تعد طائرة بدون طيار مخصصة لمهام الاستطلاع والمراقبة والهجوم المسلح، ويصل مداها العملياتي إلى أكثر من 150 كم، كما يمكنها العمل في بيئة صعبة، من خلال التغلب علي التشويش والإعاقة المكثفة على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية GNSS أو العمل في الظروف الجوية القاسية، وتتزود المسيرة بأنظمة الرصد الكهروبصري والحراري التي تمكنها من أداء مهام الإستطلاع المتنوعة.

