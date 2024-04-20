إلغاء تجميد عضوية مصر لدى الاتحاد العربي للشطرنج

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي، موافقة الاتحاد العربي على إلغاء تجميد الاتحاد المصري لديه مع الإعداد لخطط تعاون مستقبلية بين الجانبين وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية الاتحاد في السابق.

وأسفر اجتماع اللجنة المعينة لإدارة شئون الاتحاد المصري للشطرنج على الموافقة على مشاركة منتخبات مصر تحت 8 - 10 - 12 سنة في بطولة كأس العالم حيث تشارك مصر بعدد 4 لاعبين ولاعبات عن أفريقيا ولاعبة واحدة وفقاً للتصنيف الدولي وعدد 6 لاعبين ولاعبات يتم اختيارهم وفقاً لمعايير اختيار المنتخبات.

ومن ضمن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لصرف مكافآت تكريم اللاعبين واللاعبات عن بطولة أفريقيا للناشئين 2023 وبطولتي أفريقيا رجال وسيدات 2023 و 2024.

وضمن خطة الاتحاد في إعادة إنشاء فروع للاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية تم الإقرار بتكليف محمد خلاف بتشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد بالغربية، ومصطفى عكاشة بتشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد بمنطقة قناة السويس وأشرف عبد الحليم بتشكيل مجلس إدارة فرع الاتحاد بالجيزة، فيما سيتم التنسيق لتشكيل باقي فروع الاتحاد.

كما تم قبول التشكيل الكامل للجنة المدربين وتكليفهم بإعداد لائحة للمدربين مع قبول التشكيل الكامل للجنة المسابقات وتكليفهم بإعداد لائحة للمسابقات وقبول التشكيل الكامل للجنة الحكام وتكليفهم بإعداد لائحة للحكام وقبول التشكيل الكامل للجنة الفنية وشئون اللاعبين وتكليفهم بإعداد لائحة لشئون اللاعبين ومعايير المنتخبات.

وتقرر أيضا قبول التشكيل الكامل للجنة النشاط النسائي وتكليفهم بإعداد خطة تطوير النشاط النسائي مع تعيين القاضي الجليل باسم دسوقي الرئيس بمحكمة الاستئناف مستشاراً قانونيا للاتحاد وتعيين الدكتورة إيمان الأنصاري مديرة لبطولة الجمهورية للسيدات 2024 مع اعتماد لائحة بطولة كأس مصر وتعيين المهندس خالد حواس مديراً للبطولة.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024 لتقام بعدها انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري للشطرنج.